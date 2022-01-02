أهل فتاة التنميل بالبحيرة: التشخيص المبدئي التهاب أعصاب.. وعايزين نكمل

قال هاني غريب، أحد أقارب حبيبة صالح، المعروفة إعلاميا بـ«فتاة التنميل»، والذي يتولى متابعة حالتها في البحيرة، إن الفتاة لم تتمكن من مواصلة علاجها، حيث تقف أوراق التأمين الصحي عائقا في سبيل ذلك، مشيرا أنها لم تحصل على هذه الأوراق باعتبارها طالبة منازل بالصف الثاني الثانوي وليست منتظمة في الحضور.

«الصحة» تستجيب لحالة فتاة التنميل

وأشارت فاطمة سعيد خالة الفتاة لـ«الوطن»، إن هناك سيارات إسعاف تابعة لوزارة الصحة قامت بنقل «حبيبة» أمس إلى أكبر المستشفيات في القاهرة لعرضها على عدد من الأطباء لتشخيص حالتها، وأسفر التشخيص المبدئي عن التهابات في الأعصاب وليس ضمور.

استكمال أوراق التأمين

من جانبها، ناشدت حبيبة صالح مسؤولي الصحة والتربية والتعليم باستكمال أوراق التأمين الصحي الخاصة بها، حتى تتمكن من العرض على مجموعة من الأطباء لإظهار التشخيص النهائي لحالتها الصحية، قائلة «اليوم بيفرق في حياتي».

حبيبة: أطباء أخبروني أن أيامي في الحياة معدودة

والتقت عدسة «الوطن» في وقت سابق الطالبة حبيبة صالح، ابنة مركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة، في بث مباشر، حيث أشارت خلاله إلى أن هناك أطباء أخبروها بأن أيامها معدودة نظرا لسوء حالتها الصحية، ما أصابها بحالة من الصدمة، قائلة «كنت هموت من الخوف ولكن رضيت بقضاء ربنا».

وذكرت خالة الفتاة، أنها قائمة على تربية «حبيبة» عقب وفاة والدها وزواج والدتها من شخص آخر، مشيرة إلى أنها تعاني من أعراض حادة أفقدتها القدرة على الحركة والتحكم في أعصابها، كما أنها مصابة بتنميل دائم في جسدها، إذ لم تعد قادرة على مواصلة حياتها بشكل طبيعي، لاسيما بعد إخبار الأطباء لها أنها ستتوفى بعد أيام قليلة.