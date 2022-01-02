البيئة: فحص 19 جراجًا للنقل العام بالقاهرة خلال العام الماضي

أعلنت وزارة البيئة، عن فحصها جميع الأوتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك ضمن تنفيذها لبرنامج سنوي لفحص جميع الأوتوبيسات التابعة للهيئة، لافتة إلى أن عمليات الفحص شملت 19 جراجًا.

فحص 240 مركبة تابعة لهيئة النقل العام

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن الفحص لم يتوقف عند أوتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، وإنما امتد أيضًا ليشمل جراج المركبات الملاكي التابعة للهيئة بإجمالي 240 مركبة.

وأكدت الوزارة، أن عمليات الفحص دورية وتتم بشكل سنوي بهدف الحد من تلوث الهواء، مشيرة إلى أنها نفذت عدد من الأنشطة الأخرى في مجال الحد من تلوث الهواء، والتي سوف نستعرضها في السطور التالية.

الحد من تلوث الهواء

1) إعداد مقترح لتنفيذ برنامج «النقل غير الآلي بالمدن الجديدة والجامعات بالتعاون مع الجانب الدنماركي».

2) إعداد مقترح لدعم هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بأوتوبيسات تعمل بالكهرباء، وتنفيذ مشروعات النقل الغير الآلي بالمدن الجديدة والجامعات والمناطق الأثرية ومنطقه وسط البلد، بالتعاون مع الجانب الأمريكي.

3) بدء أعمال تحديد أفضل الفرص المقترحة وتحديد الأولويات للمساعدة للانضمام للملحق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري «MARPOL» اتفاقية ماربول.

إنجازات الوزارة في 2021

وكانت وزارة البيئة قد أطلقت تقريراً يوضح إنجازاتها خلال العام الماضي 2021، وتطرقت فيه إلى أبرز الإنجازات التي قامت بها الوزارة سواء على المستوى الدولي والتي كان أخرها نجاح مصر في استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ بنوفمبر 2022.

كما قامت الوزارة برفع عدد محطات رصد ملوثات الهواء لتصل إلى 114 محطة بعدما كانت 108 محطة في العام الماضي و102 محطة في عام 2019 و95 محطة في عام 2018، ليرتفع عدد المحطات بمعدل 19 محطة خلال الـ 4 سنوات الأخيرة.

كما قامت الوزارة بتقديم دعم بيئي لعدد من المدارس والجامعات والأحياء وصل إلى 20 ألف شجرة خلال 2021.