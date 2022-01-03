أسيوط: اعتماد 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري استكمال أعمال إعادة رصف شوارع وميادين حي غرب بعد الانتهاء من تغيير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي ضمن أعمال التطوير التي يشهدها الحي، موجهًا قيادات المحافظة بمتابعة تنفيذ الأعمال والتأكيد على تطبيق معايير الجودة في التنفيذ لإظهار الشكل الجمالي ضمن خطة المحافظة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق بها وخلق شرايين جديدة للتنمية وجذب استثمارات جديدة وذلك تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حيث تفقدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، سكرتير عام مساعد المحافظة، أعمال إعادة الرصف التي يجرى تنفيذها بشوارع منطقة كوم عباس بحي غرب أسيوط والتي يجري تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة، رافقها خلال الجولة التفقدية محمد بشير رئيس حي غرب والمهندس أسامة أحمد مدير مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة والمهندس محمد جمال نائب مدير المشروع ومحمد الأمير بالمتابعة الميدانية بالمحافظة ونواب رئيس الحي.

وأوضحت السكرتير العام المساعد، أنها تفقدت بدء أعمال الرصف ببعض الشوارع بالحي بعد التنسيق المسبق مع كافة شركات المرافق ورئيس الحي للتأكد من الانتهاء من إعادة تغيير خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن خطة تطوير شاملة لحي غرب وتسهيلًا للحركة المرورية ومنع الزحام والتكدس بالشوارع ورفع كافة الاشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق الحضارية.

اعتماد 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة

وأكدت السكرتير العام المساعد، أنه جرى اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.