التصدي لهجوم طائرات مسيرة استهدفت قاعدة «فكتوريا» الأمريكية بالعراق

أعلنت وسائل إعلام عراقية، أنّ منظومة دفاع أمريكية، تصدت لهجوم بطائرات مسيرة، استهدف قاعد «فكتوريا»، بمطار بغداد، وبحسب تقارير صحفية محلية فإن الطائرات المسيرة التي كانت تحمل مقذوفات متفجرة كانت تتجه للمنطقة الخاصة بطائرات الجيش الأمريكي في قاعدة فكتوريا بالعراق.

الهجوم على قاعدة فيكتوريا ليس الأول من نوعه

وتعرضت قاعدة فيكتوربا لهجوم مماثل في يونيو الماضي، وألقت طائرة مسيرة مقذوفات متفجرة كانت تحملها، وقعت بالقرب من السياج الخارجي للقاعدة، وفي نفس الشهر تعرضت القاعدة لهجوم بصواريخ كاتيوشا، وأسفر الهجوم عن إصابة عدد من الأفراد الذين تلقوا العلاج بعد تعرضهم للاختناق من استنشاق الدخان الذي نتج عن القصف الصاروخي.

استمرار استهدف القواعد الأمريكية في العراق

يُذكر أن العديد من الهجمات الصاروخية حاولت على مدى الأشهر الماضية استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أميركية، وتتهم الولايات المتحدة الفصائل المدعومة من إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.

وتقع قاعدة فكتوريا بمحيط مطار بغداد في العاصمة العراقية، وتضم في جزء منها قوات دولية، بينها قوات أمريكية، كما توجد فيها قوات عراقية.

توقيت الهجوم يتزامن مع ذكرى اغتيال قاسم سليماني

يُشار إلى أن توقيت هذا الهجوم يأتي بالتزامن مع الذكرى الثانية لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي لقى مصرعه خلال زيارته للعراق خلال هجوم طائرة مسيرة أمريكية، بأمر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأمر الذي يشير إلى أن هذا الهجوم قد يكون في إطار رد المليشيات المدعومة من إيران على هذا الاغتيال والتذكير به.

وسائل إعلام إسرائيلية تتعرض لهجوم إلكتروني

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، تعرضت لهجوم على يد قراصنة إيرانيين، بعد اعتراف رئيس المخابرات الإسرائيلي السابق بتورط بلاده في اغتيال قائد فيلق القدس، وربطت مواقع إسرائيلية هذا الهجوم الإليكتروني بهذا الحدث الذي يعد من أهم الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.