20 تطبيقًا تتلف بطارية هاتفك.. تعرف على أكثرها خطورة واستهلاكا

قال موقع pcmag إن هناك العديد من التطبيقات التي يتم تحميلها على الهواتف المحمولة، تتسبب في استنزاف طاقة البطاريات، ما يجعلها تفقد الشحن الخاص بها سريعا، ويؤدي ذلك إلى تلفها في وقت أقصر.

وأضاف الموقع أنه تم العُثور على أسوأ تطبيقات استنزاف البطارية والتي قُدرت أعدادها بـ20 تطبيقا شائعا يكثر استخدامها، وتتسبب في استنزاف البطاريات، موضحا أن أكثر هذه التطبيقات استهلاكا للبطارية هما تطبيقا Fitbit وVerizon، واللذان كانا في أعلى القائمة برصيد 92%، يليها تطبيقا أوبر وSkype ويستهلكان نحو 87% من البطارية.

«فيسبوك» في المركز الخامس

وفي المركز الخامس كان «فيسبوك» وAirbnb ومنصة البث المباشر BIGO LIVE باستهلاك يصل إلى 82%، ومن بين المراكز العشرة الأولى أيضا، إنستغرام 79%، وجاءت التطبيقات تيندر وBumble، وسناب شات، وزووم ويوتيوب وبوكينج وواتس آب وأمازون، وتيلجرام بنسبة 77%، وجاءت التطبيقات Grindr وlikke، ولينكيدإن في أقل التطبيقات استهلاكا للبطاريات بـنسبة 72%.

وأشار الموقع إلى أن بطاريات الهواتف بدأت تعاني، ما يجعلنا بلا هاتف بحلول نهاية اليوم، لذلك تم البحث عن التطبيقات الأكثر تطلبا على هواتفنا، ومن خلال الدراسة التي تم إجرائها، اكتُشفت التطبيقات التي تعتبر قاتلة الهواتف السرية.

وأوضح الموقع أن هناك ثلاثة عوامل لتقييم التطبيقات، منها العمليات التي يستخدمها كل تطبيق، مثل الموقع أو الكاميرا، والبطارية التي تستخدمها هذه التطبيقات، وما إذا كان الوضع المظلم متاحا.

ويمنح الوضع الداكن المستخدمين خيار تحويل خلفية واجهة التطبيق الخاصة بهم من الأبيض إلى الأسود لتسهيل الأمر على العين، وتوفير ما يصل إلى 30% من طاقة البطارية على الهاتف.

وتبين أن Fitbit وVerizon يسمحان بتشغيل 14 من الميزات الـ16 المتاحة في الخلفية، بما في ذلك الأربعة الأكثر تطلبا للبطارية وهي (الكاميرا والموقع والميكروفون واتصال Wi-Fi).

منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استنزافا للبطاريات

وكانت 6 من بين أفضل 20 أداة لاستنزاف البطارية عبارة عن منصات وسائط اجتماعية (فيسبوك وإنستغرام وسناب شات ويوتيوب وواتس آب وLinkedIn)، وتبين أن موقع تويتر، أحد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، غائب بشكل ملحوظ عن المراكز العشرين الأولى، حيث احتل المرتبة رقم 25.

وعن بعض التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من الذاكرة، بناء على متوسط ​​الهاتف الذي يحتوي على ما يصل إلى 64 غيغابايت من التخزين المدمج، ونظام التشغيل الذي يستهلك ما يصل إلى 10 غيغابايت تقريبا، فكان Fitbit وفيسبوك من بين الخمسة الأوائل في هذه الفئة.

وقالت PCloud إن الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات الفيديو على هواتفهم، يجب أن يختاروا Zoom وSkype، وليس Microsoft Teams، إذا كانوا يريدون توفير طاقة البطارية.

وأوضحت: «بشكل عام، تشير الدراسة بوضوح إلى أن تطبيقات الوسائط الاجتماعية ما تزال واحدة من أكبر قتلة الهاتف عندما يتعلق الأمر باستنزاف البطارية».