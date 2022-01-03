متحدث «شباب العالم»: تطبيق المنتدى يمكن الجميع من التفاعل معنا

قالت سارة بدر، المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، إن كل نسخة من منتدى شباب العالم، تضم رعاة رسميين، ويكونوا نخبة من مؤسسات عالمية ودولية وجامعات، وتوجد ميزانيات خاصة تكفي المنتدى، من أجل عدم المساس بموازنة الدولة المصرية، وأصبح هناك فائض بقيمة 50 مليون جنيه، سيجري استخدامه من أجل تمويل مبادرات مختلفة.

طرح تطبيق مختلف هذا العام لمنتدى شباب العالم

وأضافت «بدر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم، أن تطبيق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، سيكون مختلف، وسيوجد على الآب ستور وجوجل بلاي، ويضم كل فعاليات المنتدى، التي تضم الورش المختلفة وسيوجد المتحدثين على التطبيق، وهو متاح لكل الأفراد، وليس المشاركين في المنتدى فقط.

تقديم أسئلة عن بعد من أجل زيادة التفاعلية

وأوضحت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، أن الأشخاص يمكنهم تقديم أسئلتهم من أجل عرضها على المتحدثين المختلفين، من أجل زيادة التفاعل والفاعلية بين مختلف الأشخاص، وحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

عودة منتدى شباب العالم بعد عام من التوقف

وتبدأ النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، في 10 يناير الجاري، وينتهي في 13 يناير، بعد أن تعطل في عام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، لكن في هذا العام، حرصت مصر على إقامته من أجل إثبات للعالم إمكانية استضافة الأحداث العالمية، على الرغم من ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».