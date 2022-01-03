إصابة 7 أشخاص في حريق بمخبز سياحي بالبحيرة.. ننشر أسماءهم

أصيب 7 أشخاص بجروح وحروق من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى حالات اختناق إثر نشوب حريق داخل مخبز سياحي أسفل منزل مكون من 6 طوابق في قرية أبو الشقاف حوش عيسى، بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حريق داخل مخبز سياحي

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وحروق من الدرجة الأولى وحالات اختناق إثر نشوب حريق داخل مخبز سياحي أسفل منزل مكون من 6 طوابق إثر ماس كهربائي وذلك بقرية أبو الشقاف التابعة لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من: «شاكر الشحات عبدالله 20 سنة مقيم الشوكة الحاجز مركز دمنهور مصاب بادعاء اختناق، وهادي شعبان مهدي 21 سنة مقيم أبو الشباس حوش عيسى مصاب بادعاء اختناق وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وسمبل السيد النواساني 37 سنة مقيم نجيب محفوظ حوش عيسى حروق متفرقة بالجسم حوالي 10%، ومحمد علي عبد الحليم، 35 سنة مقيم زاوية حمور الدلنجات مصاب بحروق متفرقة بالجسم، وكدمات وحالة اختناق، ومحمد خميس محمد عبد الله 16 سنة حوش عيسى مصاب بحروق باليد اليسرى، وآدم أحمد عيد 21 سنة مقيم حوش عيسى مصاب باختناق، ومحمد جبريل علي 42 سنة».

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.