مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بينهم سيدة في حادثي سير ببورسعيد

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون بينهم سيدة، مساء اليوم، في حادثي سير مختلفين بطريق بحر البقر وكوبري اللنش جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة.

إصابة شخص ومصرع آخر في تصادم سيارتين

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصاب وجثة إلى مستشفى الزهور التابع للتأمين الصحي الشامل؛ نتيجة تصادم سيارتي نقل عند كوبري اللنش بالطريق الدائري، وتبين من الفحص الطبي إصابة خاطر أحمد خاطر 60 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري، بينما وصل إلى المستشفى شريف كامل الشربيني 33 سنة جثة هامدة.

إصابة 6 أشخاص بينهم سيدة في تصادم سيارتين جنوب بورسعيد

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول 6 مصابين إلى مستشفى السلام ببورسعيد، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى عند منطقة مفارق بحر البقر، وجرى التعامل الطبي مع المصابين وأظهر التقرير الطبي الأولي إصابة كل من: محمود صابر محمد محمود 20 سنة لاشتباه كسر باليد اليسرى، وخالد صابر محمود حمادة 41 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى، وسالم محمد سالم محمد 35 سنة مصاب بكدمات وسحجات، وبطة رمضان عباس 26 سنة، ومحمد مبروك 42 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى وخلع بالكتف، وعمرو محمد محمد السحراوي مصابا بكسر في العمود الفقري.

ويجرى فريق الأطباء تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى الأقسام الطبية لاستكمال العلاج، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الجثة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.