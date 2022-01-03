بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة تضامن بالجامعة المصرية - الروسية

وقَّعت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم، بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية - الروسية، بشأن إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل الجامعة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة من أجل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن الوزارة شرعت فى إنشاء وحدات للتضامن بالجامعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، تقدم من خلالها الوزارة حزمة من الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعات من خلال برامج تثقيفية أو توعوية أو اقتصادية أو تأهيلية، للحد من المخاطر التى يمكن أن تعيق تنمية الشباب، والتركيز على إعدادهم فكرياً ومهارياً لتعظيم أفضل لقدراتهم، حتى يمثلوا قيمة اقتصادية فعالة لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم. وأضاف «هاشم» أن محاور عمل وحدة التضامن بالجامعة تشمل محور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للطلاب، ومحور التوعية وبناء الشخصية للطلاب، إضافة إلى محور دعم المعارف والخبرات للطلاب. وقال الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، إن الدعم النفسى والاجتماعى لطلاب الجامعات يُعد مساهمة مهمة فى إعداد مواطن صالح، متفاعل بإيجابية مع جميع قضايا المجتمع الذى يعيش فيه، محافظاً على تقاليده وأعرافه وقيمه الإيجابية، ومنتجاً ومشاركاً فى تنمية موارد الدولة، كما أن تعريف الطالب بمجالات المشاركة المجتمعية وأساليبها الرسمية يعد رافداً مهماً فى إعداد الخريج ليكون عضواً فاعلاً فى المجتمع ومنظمات المجتمع المدنى.