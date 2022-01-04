أسعار صيانات 100 كيلو للسيارات الحديثة في 2022.. تبدأ من 15 ألف جنيه

يبحث راغبي اقتناء السيارات الحديثة، من طرازات عامي 2021 و2022، عن عروض الصيانة لما بعد الشراء، والتي تبدأ من 15 ألف وحتى أكثر من 26 ألف جنيه.

وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار صيانة السيارات تختلف من سيارة للأخرى، والتي ارتفعت بنسبة 80%، مع رفع أخر في قطع الغيار وأسعار السيارات.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات، أن أسعار صيانات السيارات 2021 – 2022، تبدأ من 15 ألف جنيه للسيارة التي تسير 100 ألف كيلو متر.

وتستعرض «الوطن»، أسعار صيانات السيارات الجديدة، لـ 100,000 كيلو متر، وفقا لتصريحات عضو رابطة تجارالسيارات وما تم نشره عبر المواقع الرسمية الخاصة لتوكيل كل سيارة، وهي كالتالي:

- نيسان صنى

صيانات السير تبلغ 15,972 جنيه.

- نيسان سنترا

صيانات السير تبلغ 17,193 جنيه.

- بايك X3

صيانات السير تبلغ 18,859 جنيه.

- سيتروين C5 إير كروس

صيانات السير تبلغ 20,570 جنيه.

- هيونداي إلنترا اى دى

صيانات السير، تبلغ 20,777 جنيه.

- سوزوكى سويفت

صيانات السير، تبلغ 20,800 جنيه.

- سوزوكى فيتارا

صيانات السير، هي 20,838 جنيه.

- كيا سبورتاج

صيانات السبر، تبلغ 21,450 جنيه.

- سيتروين سي اليزيه

صيانات السير، هي 21,540 جنيه.

- أم جى 5

صيانات السير، تبلغ 1,786 جنيه.

- بيجو 301

صيانات السير، هي 23,321 جنيه.

- كيا جراند سيراتو

صيانات السير، هي 23,350 جنيه.

- جاك s4

صيانات السير، هي 23,457 جنيه

- شيفروليه أوبترا

صيانات السير، تبلغ 23,565 جنيه.

- رينو سانديرو ( ستيب واى )

صيانات السير، هي 23,875 جنيه.

- رينو لوجان

صيانات السير، هي 24,400 جنيه.

- أم جى ZS

صيانات السير، هي 26,064 جنيه.

- نيسان جوك

صيانات السير، هي 26,377 جنيه.