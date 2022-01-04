حكاية الشاب «سعدي».. أهمله والده من أجل امرأة وعذبه شقيقه بسبب «الميراث»

سنوات قضاها وسط الضرب والتعذيب، بل ومعاقبته بالحرمان من الأكل، مما جعله يصرخ كالأطفال من شدة البكاء، ليال وأيام قضاها شاب يبلغ من العمر 29 عاما، يدعى سعدي السيد محمد السيد، ويعانى من شلل كلى، بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بغرفة صغيرة فوق سطح المنزل بجوار الطيور.

إصابة «سعدي» بقرح فراش وجروح

بعد وفاة والدة «سعدي» منذ 12 عاما، تركه والده وتزوج في بلد آخر، دون رعاية أو مصروف بعدما أخذ بطاقته ليتقاضى معاشه، وفق ما أكدته الدكتورة زينب زقزوق مدير العلاقات العامة بدار بسمة لإيواء كبار بلا مأوى، في تصريحاتها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أن شقيق «سعدي» كان يضربه ضربًا مبرحًا، وتركه وحيدا فوق سطح المنزل؛ مما تسبب في أذى الشاب نفسيا وجسديا، وإصابته بقرح فراش في جسده وبعض الجروح من شدة الضرب.

موت بطيء من الميراث

وتابعت مدير العلاقات العامة بدار بسمة للإيواء التابعة لوزارة التضامن: «سعدي كان ممكن يقعد أيام من غير أكل، مما جعله يبكي بسبب الجوع والتعب والبرد والضرب المبرح من أخيه، الذي تعمد يهمله ويعمل فيه كدا لأنه بيموته بالبطئ علشان يكون الوارث الوحيد».

التدخل السريع لإنقاذ الحالة ورعايته

ولفتت إلى أن الجيران قاموا بالإبلاغ عن الحالة، لذلك تم التدخل السريع من قبل جمعية بسمة للإيواء بالزقازيق، الذين تحركوا إلى منطقه الحسينية، لإنقاذ الشاب، مشيرة إلى أن الفريق مكون من أخصائي نفسي واجتماعي، وتمريض، كما تم عمل محضر بقسم شرطه فاقوس.

وأوضحت، أنه عند يتم متابعة بحث حالة «سعدي»، من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، مؤكدة أنه سيتم تقديم كافه أوجه الرعاية الصحية الأولية للحالة والرعاية الكاملة من خلال البرنامج والأنشطة من خلال الأخصائيين، وتأهيله نفسيًا واجتماعيًا.

وأشارت إلى أن أخيه اعترض في البداية على ايداعه الدار؛ لأن «سعدي» بالنسبة له مصدر دخل له، إذ كان يستغله ماليا.