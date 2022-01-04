نظر استئناف أحمد فلوكس على حبسه عامين بتهمة سب سيدة أعمال

تستكمل محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بعد قليل، جلسة استئناف الفنان أحمد فلوكس على حكم حبسه لمدة عامين بتهمة سب وقذف وإزعاج لاعبة منتخب مصر للسلة السابقة ياسمين عزت.

الحبس عامين لـ أحمد فلوكس

وكانت ياسمين عزت لاعبة منتخب مصر للسلة السابقة وتمتلك مجموعة فنادق، أقامت دعوى قضائية ضد الفنان أحمد فلوكس، بتهمة السب والقذف والتعرض لحياة أسرتها، فضلًا عن تهديدها بالإيذاء والتشهير بسمعتها وسمعة عائلتها دون وجه حق.

وتحمل القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها ياسمين عزت، وجاء الحكم على الفنان أحمد فلوكس بالحبس لمدة عامين وغرامة 10 آلاف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه لوقف الحبس مؤقتًا مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.