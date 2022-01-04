حكاية هدف وحيد لـ أوسو كونان بقميص الأهلي.. «ساهم في التتويج بالثامنة» (فيديو)

خبر رياضي حزين انتشر صباحا، بوفاة اللاعب الإيفواري أوسو كونان، مهاجم الأهلي السابق، استقبلته جماهير القلعة الحمراء بمزيد من الأسى، كونه كان جزءًا من الكتيبة الحمراء.

وأعلنت كالة الأنباء المحلية في كوت ديفوار، وفاة أوسو كونان، عبر حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك»، مؤكدة: «اللاعب توفي بعد تعرضه إلى تسمم، ونقل إلى أحد المستشفيات، ولكنه فارق الحياة».

هدف واحد بقميص الأهلي

وعلى الرغم من أن أوسو كونان لم يكن له مسيرة طويلة مع النادي الأهلي، إلا أنه ساهم في واحد من أهم الأهداف في مشوار الأحمر نحو البطولة الأفريقية الثامنة في تاريخه عام 2012، حينما أحرز هدف التقدم للمارد الأحمر في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول في إياب مباراة القلعة الحمراء ونادي تشيلسي الغاني، التي أقيمت في العاصمة كوماسي.

هدف أوسو كونان جاء في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في أغسطس 2012، حينما تحرك جناح الأهلي وليد سليمان من الجهة اليسرى ليرفع عرضية نموذجية على رأس صانع الألعاب السابق عبدالله السعيد، الذي وجه الكرة برأسه في القائم الأيسر، لتجد متابعه من أوسو كونان الذي انقض على الكرة، ليعلن عن الهدف الأول في مرمى الفريق الغاني.

هدف أوسو كونان الوحيد مع الأهلي

مباراة الأهلي وتشيلسي انتهت بالتعاد الإيجابي بهدف لكل فريق، لكن هدف أوسو كونان آنذاك أعطى الطمأنينة للمارد الأحمر في بلوغ الأدوار الإقصائية، ساهمت في النهاية بتتويجة بالبطولة الأفريقية الثامنة له على حساب الترجي التونسي.

أوسو كونان لم يلعب مع الأهلي سوى 5 لقاءات فقط منذ قدومه في شهر يوليو من مصر المقاصة، قبل أن يرحل عن الأهلي مجانا في 2013، وكان ذلك هو هدفه الوحيد بقميص الأحمر.