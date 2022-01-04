تفاصيل محاكمة متهمين بقتل رجل أعمال ودفنه في «صبة خرسانة» بالمنوفية

عقدت اليوم محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بقيادة المستشار شريف كامل، جلسة محاكمة المتهمين في واقعة قتل رجل أعمال بعد خطفه ودفنه في خرسانه أسفل حظيرة مواشي في المنوفية، واستعمت هيئة المحكمة إلي طلبات محامي المتهمين، والمدعين بالحق المدني .

طلبات محامي المتهمين بقتل رجل أعمال

وطلب علاء عطيه محامي المتهمين، مناقشة ضابط مباحث قسم شبين الكوم الذي أجرى التحريات في الواقعة، كما تمسك باستدعاء الطببب الشرعي لمناقشته في التقرير الطبي لحالة الوفاة، وطلب تفريع الفلاشة المكونة من 17 مقطع فيديو بها تفاصيل الواقعة .

واستدعت هيئة المحكمة ضابط المباحث، وجرت مناقشته من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين، وأمرت المحكمة بتأجيل القضية لصباح باكر لاستعداد الدفاع للمرافعة .

تفاصيل مقتل رجل الأعمال

تعود تفاصيل الواقعة، إلي اتهام 6 أشخاص من أسرة واحدة بخطف رجل أعمال بسبب استيلائه من أحدهم على أكثر من مليون جنيه، وحسب التحقيقات، حاول رجل الأعمال الهرب فلقى حتفه، وحفر المتهمون قبرا له لإخفاء جثته داخل صبة خرسانية، داخل منزل «غير مأهول بالسكان» بمنطقة زراعية وعقب الانتهاء من الدفن صبوا كمية أسمنت على مكان الدفن لمنع تسرب الرائحة وإخفاء معالم الجريمة .

وتبين من التحقيقات أن وراء الجرمية 6 متهمين أحدهم حاصل على بكالوريوس، 37 سنة، ونجل عمه، حاصل على ثانوية عامة، 34 سنة، وشقيق الثاني، حاصل علي معهد فني تجاري، 37 سنة، ونجل شقيق الأول، حاصل على دبلوم، 23 سنة، وشقيق زوجة الأول، حاصل علي دبلوم، 28 سنة، وحارس العقار محل إقامة الأول، 38 سنة.