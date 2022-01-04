«أحمد» مؤسس منصة «تيدكس» لأول مرة في مصر: هدفي الخروج عن المألوف

شاب لم يتجاوز العشرين من عمره، تمرد على واقعه وتمنى أن يتخطى السقف العادي للنجاح، أراد التميز والخروج عن المألوف والروتين، وذلك تحت شعار «أفكار تستحق الانتشار»، وهي منصة عالمية تقام لأول مرة في مصر بشكل تطوعي باسم «تيدكس يوث طبري الحجاز»، تقدم فعاليات لشباب الثانوية بالمدارس الحكومية، تهدف إلي تحديد رؤية ناجحة لمستقبلهم.

لا يحب كليات القمة

أحمد مصطفي طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة طبري الحجاز، تمرد على تحديد المجتمع لهويته سواء كان بالنجاح أو الفشل، وضغط الأهل على أولادهم بالالتحاق بكليات القمة فقط، «أنا واحد مش حابب طب أو هندسة ونفسي أدرس بيزنس أو سياسة واقتصاد» حسب ما رواه لـ«الوطن»، ليواجه حالة من التنمر على طموحاته وأحلامه، ولأنه يحب مجال التطوع كانت البذرة التي نمت في عقله.

صاحب الـ16 عاما، عندما عرض فكرة تيدكس لأول مرة، واجه العديد من الجمل الكفيلة بإحباطه مثل «أنت لسه صغير، روح العب بعيد، إللي زيك يهتم بمذاكرته بس عايز تأثر في أيه وغيرها»، لكنه لم يستسلم لواقعه، بدأ التطوع في كثير من المجالات والاستعانة بدروس تقوية مختلفة، لكي يزيد من خبرته التي تمكنه من النجاح فيما بعد.

تيدكس تستحق الانتشار

«تيدكس» منصة تابعة للمنصة العالمية «تيد» وهي فكرة تستحق الانتشار، أسسها أحمد لتوعية الأشخاص بأهمية المجالات الأخرى غير كليات القمة، وأن الشخص هو الذي يصنع القمة وليس العكس، وذلك من أجل معاونة من هم في عمره، بل وجميع طلبة الثانوية في مصر عن طريق إقامة أول «تيدكس يوث طبري الحجاز» بمدرسة حكومية في مصر.

المؤتمر السنوي التي تقدمه المنصة العالمية «تيد» أقيم في شهر أكتوبر من العام الماضي بجامعة عين شمس، وذلك بحضور رموز عالمية مؤثرة بأفكارهم والذين أشادوا بفكرة وطموح أحمد، كما أنه كون فريقًا خاصًا من نفس عمره، ليثبت أن الطلاب يستطيعون التأثير في المجتمع أيضا وليس هدفهم اللعب فقط.

منصة «تيدكس يوث طبري الحجاز» تهدف إلى تحديد رؤية ناجحة لمستقبل الشباب ومعرفة تحديد أهدافهم من خلال مشاركتهم بقصص نجاحات وصعوبات وكيفية تجاوز المعوقات والإحباطات التى تقف عائقًا أمامهم ومساعدتهم علمياً وعملياً، فضلاً عن الدعم المعنوي وتقديم كورسات مجانية لهم حتى يكونوا مؤهلين لسوق العمل.