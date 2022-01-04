وزير الشباب يلتقي مواهب المشروع القومي للكرة قبل سفرهم لـ«أوروبا»

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، مع القائمين على المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم «ستارز أوف ايجيبت» التابع للوزارة، واللاعبين أعضاء المشروع المرشحين للسفر للخارج لخوض تجربة اختبار أداء «معايشة» في أحد أندية أوروبا.

صبحي: الوزارة حريصة على اكتشاف الموهوبين في مختلف الألعاب

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة حريصة على اكتشاف الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية والعمل على رعايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في ضوء السعي نحو صقل موهبتهم الرياضية، لافتاً إلى مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه الوزارة كمشروع قومي هدفه اكتشاف الموهوبين رياضيًا في مجال مجموعة من الألعاب ورعايتهم وإعدادهم وفق أسس علمية وتقديمهم كنواه للمنتخبات المصرية.

وهنأ وزير الرياضة، اللاعبين المتميزين في مشروع «استارز أوف ايجيبت»، والذين تم اختيارهم لخوض تجربة معايشة في أحد الأندية الأوروبية، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم الرياضية، وأن يمثلوا إضافة لكرة القدم المصرية في المستقبل القريب كونهم مواهب واعدة.

إجراء اختبارات للاعبي المشروع في مصر

يذكر أن مشروع «ستارز أوف ايجيبت» قد استضاف خبراء مجموعه «تريبل اس ام SSSM»، الدولية في نوفمبر الماضي لإجراء اختبارات للاعبي المشروع في مصر، تنفيذًا للشراكة الفنية التي تجمع بين ستار لاب الهولندية وSSSM الدولية.

وتم اختيار عدد 4 لاعبين من الموهوبين التابعين للمشروع القومي، لخوض تجربة اختبار أداء «معايشة» في أحد أندية أوروبا، وتتعاون المجموعة مع أندية في قبرص واليونان وبلجيكا وإسبانيا وأمريكا وكندا واستراليا وهولندا.

حضر اللقاء كل من عمرو مهنا مسؤول «ستارز أوف ايجيبت»، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، وأحمد جمعة معاون الوزير، والدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبة بالوزارة، والإعلامي أشرف محمود.