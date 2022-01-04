أستاذ قيم وأخلاق: «أرفض واحدة تدرس لبنتي بترقص بالشكل ده»

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ القيم والأخلاق بجامعة كفر الشيخ، إن هناك ما يسمى النظام العام والآداب، وهذا يضم العرف المجتمعي السائد في مصر واتفق عليه الشعب، لافتا إلى أن العرف المصري في أغلبه، يرفض رقص المدرسة في مركب نيلية، مضيفا أن عضو هيئة تدريس في الجامعة صورت نفسها وهي ترقص، جرى فصلها من الجامعة التي تتطلب التزام أخلاقي عالي.

ضرورة عدم صد محاولات الحفاظ على العرف في مصر

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، مساء اليوم، أن كل محاولة من محاولات الحفاظ على الأعراف، يجري الترويج بأن الأمر وراءه جامعات متشددة، لكن هذا أمر خاطئ.

رفض سلوك المدرسة

وتابع أستاذ القيم والأخلاق بجامعة كفر الشيخ: «الوزارة اسمها وزارة تربية وتعليم، وأنا مواطن مصري، مش هوافق واحدة بترقص بالمنظر ده تيجي تعلم بنتي».

جهة العمل ليس لها حق متابعة الشخص خارج عمله

من جهتها ردت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز القومي لحقوق المرأة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن القياس على أستاذة الجامعة التي رقصت من قبل في أزمة مدرسة الدقهلية يعتبر قياس غير صحيح لأن المدرسة كانت في رحلة ولم ترقص داخل المدرسة، كما أن وزارة التربية والتعليم ليس لديها صلاحيات من أجل متابعة الشخص بعد خروجه من إطار العمل وليس من حقها التحقيق مع الأشخاص عندما يخرجون من مكان عملهم والمركب لا تدخل في إطار العمل.

قائمة الرقص المنضبط

وأوضحت رئيس المركز القومي لحقوق المرأة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنها تطلب من وزارة التربية والتعليم نشر طريقة الرقص المنضبط لأن هناك حديث أنها رقص المدرسة مستفز أو غير منضبط.