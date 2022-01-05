«المستوردين» تكشف أنواع السيارات الهايبرد: ماركات عالمية

قال أمير هلالي، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، اليوم، إن مذكرة صادرة من لجنة السيارات بجمارك الإسكندرية، موجهة إلى مدير المركز اللوجسيتي بالجمارك، أكدت أنه يوجد نوعان للسيارات الهايبرد، الأول يتضمَّن السيارات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي، ويمكن شحنها بتوصيلها بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية، والثاني هو سيارات تعمل بمحرك احتراق داخلي وآخر كهربائي عدا التي يمكن توصيلها بمصدر طاقة خارجي.

وأوضحت المذكرة، أن الفيصل الوحيد لاعتبار السيارة هايبرد هو وجود محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي في دفع السيارة، مشددة على أنه لم ينص على أن يكون المحرك الكهربائي قادرا على دفع السيارة بصفة منفردة أو تحديد نسب لقدرات دفع المحركين والاحتراق الداخلي، وكذلك السيارات التي تعمل بمحرك احتراق تقليدي محدد لها قدرة المحرك بالحصان واحدة فقط، والسيارات التي تعمل بتقنية محدد لها 2 قدرة بالحصان، إحداهما يخص محرك الاحتراق الداخلي، والأخرى لمحرك الكهرباء.

وتابع أن الكتالوج الخاص بمصنع ألمانيا المنتج للسيارة، صنف السيارات الهايبرد بعلامة تجارية خاصة على نوعين، الأول: السيارة الهجينة القابلة للشحن بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية يسمي «EQ POWER»، والثاني السيارات الهجينة عدا التي يمكن توصيلها بمصدر خارجي للطاقة الكهربية وهو «EQ BOOST».

وتساءل هلالي: «هل من المنطقي أن تكون السيارات المدعومة محركيا بقدر كهربائي بالحصان ناتجة عن وجود محرك كهربائي وبطارية بقدرة 48 فولت، وتتدخل هذه القدرة في دفع السيارة مع محرك الاحتراق على أنها سيارات ذات محرك احتراق تقليدي؟».

ونوهت المذكرة بأن تقنية mild hybrid «التهجين الخفيف»، ليست مقتصرة على السيارات المرسيدس بل مستدامة حديثا في بعض الماركات العالمية مثل أودي ورانج روفر.

وشددت المذكرة على أن السيارات الواردة إلى مصر بتكنولوجيا «EQ BOOST» توضح بكتالوجها رقم الشاسية للسيارة والمواصفات الفنية، وأن السيارة «هايبرد بنز»، وأيضا الفواتير الخاصة بها والصادرة من الشركة الأم مرسيدس توضح أيضا أن السيارات هايبرد.

رخص تيسيير السيارات المستعملة

وأشارت المذكرة إلى أن رخص تيسيير السيارات المستعملة المرسيدس الواردة إلى مصر «الرخصة الألمانية»، توضح أن السيارة هايبرد تعمل ببنزين وكهرباء، لافتة إلى أن السيارات «EQ BOOST» التي استوردها المستورد المصري وشركة مسرسيدس بنز إيجيبت حددت بالبند الجمركي كونها سيارات هايبرد ولم يبدي أحد الأطراف أي اعتراض.

ويشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجّه في وقت سابق، بتشكيل لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة؛ لحل أزمة احتجاز مصلحة الجمارك للسيارات المستوردة المستعملة بالخارج، التي تندرج تحت مسمى «الهاجين» أو «الهايبرد»، وتعمل بمحركين؛ أحدهما بنزين والآخر كهربائي، وهو القرار الذي يترتب عليه خضوع جميع السيارات الهايبرد لفئة جمركية عالية باعتبارها سيارات تعمل بمحرك واحد «بنزين».

ووجهت مصلحة الجمارك، في وقت سابق، بتشكيل لجنة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، فيما طالب أصحاب المشكلة في مذكرة رسمية لوزير المالية، بتشكيل لجنة متخصصة من هندسة عين شمس أو المطرية.

استيراد السيارات الكهربائية المستعملة

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، في 2018، قرارا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية بالكامل «المستعملة»، قبل أن تتراجع الوزارة في منتصف العام الجاري عن قرارها وتوقف استيرادها.

وفيما يتعلق بسيارات الركوب المستعملة الهايبرد، التي تعمل بمحركين للدفع «محرك بنزين وآخر كهربائي»، واستثنت وزارة التجارة والصناعة وقتها هذا النوع، وقالت إن القرار يسري فقط على السيارات الكهربائية بالكامل، أما السيارات الهايبرد ذات المحركين «محرك عادي بنزين والآخر كهربائي»، لا يسري عليها القرار.