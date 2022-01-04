براءة ثلاثة متهمين في قضية الـ«113 كيلو هيروين» بالبحر الأحمر

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار عبدالجليل مفتاح خليل، اليوم الثلاثاء، ببراءة شقيقين ومتهم آخر في قضية حيازة مواد مخدرة بالبحر الأحمر، وذلك عقب إحالة أوراقهم للمفتي لإبداء الرأي في إعدامهم.

حيث جاء حكم المحكمة بعد تقدم دفاع المتهمين، بطلب إعادة إجراءات لهم في القضية برفقة متهم رابع بعدما تم تأييد حكم الإعدام عليهم، وبحضور المتهمين تم الحكم ببراءة 3 متهمين وهم «جلال محمد يوسف، سمير محمد يوسف، وعبد الله نصر محمد»، بينما أيدت الحكم على محمد عطية زيدان.

إعدام 13 متهما بينهم 5 يمنيين

وفي الـ5 من سبتمبر العام الماضي، قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، بإعدام 13متهما من بينهم 5 يمنيو الجنسية فضلا عن أشقاء مصريين، واثنين آخرين بعد ضبط المتهمين خلال عملية جلب وتهريب 113 كيلو هيروين خام من خلال مياه البحر الأحمر جنوب مرسى علم، وعقب عرض المتهمين على محكمة النقض تمت تبرئة عدد 3 أشقاء من المتهمين في القضية عقب إعادة الإجراءات مع تنفيذ حكم الإعدام على باقي المتهمين.

ضبط 5 أشقاء من البحر الأحمر

وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام مهربين معروفين دوليًا وهم 5 أشقاء بمحافظة البحر الأحمر وبالاشتراك مع آخرين، بجلب كمية كبيرة من الهيروين المخدر من اليمن عبر البحر الأحمر، وتم التوصل من خلال تحريات فريق البحث الجنائي إلى تفاصيل العملية الإجرامية للتشكيل العصابي، في انتظار شحنة هيروين قادمة من اليمن على متن مركب يمني يسمى «راحة الود»، وعقب ورود المعلومات جرى التنسيق مع الأجهزة المعنية وأمكن ضبط المركب ومن عليه.

القبض على 5 يمنيين بحوزتهم 113 كيلو هيروين

وألقى القبض على المتهمين وضبط المركب عقب إطلاق النيران بعد محاولة المهربين الهرب، ما نتج عنها إصابة أحدهم، بينما ألقى القبض على 5 يمنيي الجنسية وبحوزتهم 113 كيلو هيروين مخدر، فضلا عن جهازين ثريا و3 هواتف محمول، كما تم ضبط 6 أشقاء من مدينة القصير من المتهمين في القضية من الذين كانوا في انتظار الشحنة لاستلامها، فضلا عن ضبط 450 ألف جنيه بحوزتهم، وسيارتين ربع نقل وهواتف محمولة، فضلا عن جهاز جى بى إس لتحديد المواقع.