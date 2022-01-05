اليوتيوبر العالمي أنور جيباوي يشارك بمنتدى شباب العالم: من أصول فلسطينية «فيديو»

أعلن اليوتيوبر العالمي أنور جيباوي، الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وذو أصول فلسطينية، مشاركته في منتدى شباب العالم المقبل، الذي ينطلق بعد أيام، وتحديدا في 10 يناير بمدينة شرم الشيخ في مصر، ويستمر على مدار 4 أيام.

أحد أشهر اليوتيوبر على مستوى العالم

ويعتبر جيباوي أحد أشهر اليوتيوبر على مستوى العالم، ولديه ما يقرب من 10 ملايين متابع، بدأت شهرته من فيديوهات استعراضية وكوميدية قدمها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وانستجرام وتيك توك، قبل أن يلتحق بعالم التمثيل ويصبح أحد ممثلي الكوميديا المشهورين على مستوى العالم.

وينتمي أنور جيباوي إلى عائلة فلسطينية لكنه يقيم في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتحدث اللغتين الإنجليزية والعربية.

وقال جيباوي في فيديو، بثه على صفحته منذ قليل، ونشرته الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، إنه من دواعي سروره الإعلان عن مشاركته في المنتدى الذي أصبح حدثا سنويا عالميا، مضيفا: «سنلتقي معا في هذا الحدث الكبير.. أراكم في شرم الشيخ في مصر».

حضور الممثلة الإسبانية

ويأتي إعلان أنور جيباوي، بعد ساعات من إعلان الممثلة الإسبانية إيتزيار إيتونيو، التي أدت شخصية محققة الشرطة «راكيل» في المسلسل الشهير «La Casa De Papel»، عن مشاركتها في منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، وهو الإعلان الذي لقى ترحيبا كبيرا بين جمهورها على صفحتها الشخصية، وأبدوا سعادتهم بمشاركة الممثلة العالمية في الحدث الذي تنظمه مصر.