رئيس التحرير

محمود مسلم

الجيزة تعلن عن حاجتها لعمال نظافة.. والأجر 150 جنيهًا يوميًا

كتب:

الوطن
02:10 م | الأربعاء 05 يناير 2022
محافظة الجيزة

محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجتها إلى عمال للعمل بقطاعات النظافة المختلفة، وذلك في أعمال الكنس وخلافه.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن قيمة الأجر الصافي اليومي للعامل يقدر بـ150 جنيه للعمل لمدة 8 ساعات.

المستندات المطلوبة

ولفتت المحافظة، إلى أن المستندات المطلوبة من المتقدمين، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية.

كيفية التقدم للوظائف

وأضاف البيان، أنه على من يرغب في التقدم، التوجه إلى مقرات الأحياء؛ طبقًا للأقرب لمحل السكن «الدقي – العجوزة – بولاق الدكرور - الوراق – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – العمرانية – الطالبية – الهرم»؛ لتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة اعتبارًا من تاريخ الإعلان، وحتى يوم الاثنين الموافق 31/1/2022 علمًا بأن العمل مستمر أيام العطلات.

اقرأ المزيد:

محافظة الجيزة: تنفيذ خطة لرصف شوارع وطرق العمرانية والحوامدية

ضبط 2254 قضية تموينية بإجمالي 75 طنًا خلال شهر في محافظة الجيزة

محافظة الجيزة: انتشار المعدات وسيارات الشفط للسيطرة على تجمعات الأمطار

اليوم قطع المياه عن 3 أحياء في محافظة الجيزة لمدة 8 ساعات

محافظة الجيزة: ضبط 1200 «شيشة» وحالة إشغال بحدائق الأهرام

محافظة الجيزة تعلن بدء أعمال رصف شارع الأقصر بحي شمال