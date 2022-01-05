الجيزة تعلن عن حاجتها لعمال نظافة.. والأجر 150 جنيهًا يوميًا

أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجتها إلى عمال للعمل بقطاعات النظافة المختلفة، وذلك في أعمال الكنس وخلافه.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن قيمة الأجر الصافي اليومي للعامل يقدر بـ150 جنيه للعمل لمدة 8 ساعات.

المستندات المطلوبة

ولفتت المحافظة، إلى أن المستندات المطلوبة من المتقدمين، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية.

كيفية التقدم للوظائف

وأضاف البيان، أنه على من يرغب في التقدم، التوجه إلى مقرات الأحياء؛ طبقًا للأقرب لمحل السكن «الدقي – العجوزة – بولاق الدكرور - الوراق – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – العمرانية – الطالبية – الهرم»؛ لتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة اعتبارًا من تاريخ الإعلان، وحتى يوم الاثنين الموافق 31/1/2022 علمًا بأن العمل مستمر أيام العطلات.