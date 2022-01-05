إنشاء محور مروري جديد وكورنيش بطول 5 كيلو مترات بالمحلة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحلة الكبرى ستشهد خلال الفترة الحالية تنفيذ واحدة من أكبر خطط الرصف والتطوير التي ستعيد للمدينة رونقها الحضاري.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لتفقد كورنيش مدينة المحلة والذي سيتم تنفيذه على غرار كورنيش طنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء محمد السيد مدير مشروعات الطرق والكباري بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

مشروعات إنشاء محور وكورنيش المحلة

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية الكورنيش الذي سيتم تنفيذه بطول 5300 متر على ثلاث مراحل، الأولى يبدأ العمل بها بطول 1500 متر، بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع، في حين تبدأ المرحلة الثانية من المجمع الصناعي بطول 1400 كيلو متر، على أن تستكمل المرحلة الثالثة من خلال إنشاء محور مروري يمتد حتى طريق «محلة أبو علي - سمنود» بطول 2400 متر.

وفي سياق آخر، تفقد المحافظ أعمال توسعة مدخل المحلة أمام مزلقان السكة الحديد بناحية منشأة البكري الذي يتم تطويره من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة إجمالية قدرها 4.3 مليون جنيه.

تحقيق السيولة المرورية

وأشار محافظ الغربية أن هذا المشروع يساهم بشكل كبير في تحقيق سيولة الحركة المرورية سواء في مدخل المحلة أو شوارعها الداخلية، بما يتواءم مع المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة المحلة الكبرى.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى الحميات، حيث كان في استقباله الدكتور محمد عينر مدير المستشفى والدكتور مصطفى فايد وكيل المستشفى، وتفقد المحافظ أعمال التطوير والتجديد والتي تتم داخل 6 عنابر لتسع عدد 114 سرير منها ( 16 سرير عناية مركز و 64 عناية متوسطة).