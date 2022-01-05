«الشباب» تستعد لإطلاق «دراجتك دخلك».. توفر 30 ألف فرصة عمل

تستعد وزارة الشباب والرياضة لإطلاق مشروع «دراجتك دخلك»، الذي يتضمن توزيع 30 ألف دراجة مجانا على الشباب، بغرض إتاحة 30 ألف فرصة عمل خلال الفترة المقبلة، في مجال توصيل الطلبات والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص والاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي ومؤسسة مصر الخير.

المبادرة برعاية الرئيس لتوفير 30 ألف فرصة عمل

وكانت وزارة الشباب أطلقت مبادرة «دراجتك دخلك»، تحت رعاية وبتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف المبادرة التي تكلّفت 99 مليون جنيه من خلال مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ومن خارج الموازنة العامة للدولة، لتسليم 30 ألف دراجة مجانا إلى 30 ألف شاب، وتسليم كل شاب بضائع كرأس مال بقيمة 600 جنيه، وهاتف محمول مزود بخط يوفر خدمة الإنترنت للشباب لاستخدامه أثناء العمل، وذلك بالتعاون مع كبرى شركات المحمول في مصر.

وتُنفذ المبادرة على عدة خلال الـ6 أشهر المقبلة، من خلال تقديم الشباب الراغبين على البوابة الإلكترونية للوزارة، حيث تقدّم بالفعل 6800 شاب يخضعون للاختبارات الخاصة باختيار المجموعة الأولى التي سيتم تسليمها بمنتدى شباب الجزيرة، والذين سيتم توفير تدريبات خاصة لهم وتسليمهم المتطلبات الخاصة ببدء العمل، من خلال تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول الخاص بهم، وتتضمن المرحلة الأولى محافظات القاهرة الكبرى، والمرحلة الثانية محافظات الصعيد والوجه القبلي، والمرحلة الثالثة محافظات الوجه البحري ومدن القناة.

أهم الاشتراطات للشباب من 18 الى 35 سنة

وتتطلب الاشتراطات الخاصة بالشباب المتقدمين، أن يكون العمر بين 18 حتى 35 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يتعهد بعدم بيع أو التصرف في الدراجات التي تسلمها لمدة لا تقل عن عامين.

صبحي: توفير فرص العمل خلال 6 أشهر

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنّ المبادرة تأتي استكمالا للمبادرات الخاصة بـ«دراجتك صحتك» والدراجة الكهربائية، والتي أُطلقت برعاية كريمة وتوجيهات من رئيس الجمهورية، موضحا أنّ المشروع سيوفر 30 ألف فرصة عمل خلال 6 أشهر المقبلة، في محافظات «القاهرة، الجيزة، والقليوبية»، على أن تطلق المراحل التالية في الصعيد والوجه البحري، لإتاحة المزيد من فرص العمل خلال الفترات المقبلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنّه إضافة إلى فرص العمل التي تتيحها المبادرة، لكنها تتميز بكونها مبادرة مصرية خالصة، إذ إنّ تصنيع الدراجات يتم من خلال وزارة الإنتاج الحربي، ما يعظّم شأن عوائد المبادرة سواء من ناحية الشباب، أو تعظيم عوائد التصنيع المحلي من خلال المصانع الوطنية.

ومن المقرر أن يجري وزيرا الشباب والرياضة والإنتاج الحربي، جولة تفقدية بمصانع الإنتاج الحربي في قليوب، الأحد المقبل الموافق 9 يناير في تمام الساعة التاسعة صباحا، لمتابعة آخر مستجدات تصنيع الدراجات، ومن ثم الإعلان بدء توزيع الدراجات خلال الأيام المقبلة.