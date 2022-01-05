«أوبل» تتحدى صعاب 2021 بزيادة المبيعات في السوق الألماني

أغلقت شركة أوبل الألمانية، عام 2021، بزيادة كبيرة في حصتها، بحسب الأرقام الأولية، التي تشير إلى تحقيق حصة في السوق بلغت حوالي 6.2% على مدار العام بأكمله، بإجمالي نحو 162 ألف سيارة مسجلة حديثًا في السوق الألماني، الذي يعد أكبر أسواق السيارات في أوروبا، بنسبة زيادة تصل إلى 1.2% مقارنة بعام 2020، وفقا لما نشره موقع الشركة.

أوبل تتحدى الصعاب في 2021

رغم الظروف الاقتصادية الصعبة عالميا، واصلت أوبل، مسارها التصاعدي في الأشهر الأخيرة في ديسمبر، وزادت الآن، حصتها في السوق لمدة 15 شهرًا متتاليًا، مع ما يقرب من 15 ألف سيارة مسجلة حديثًا، إذ حققت العلامة التجارية التي تتخذ من «روسلسهايم» مقرا لها، حصة سوقية بلغت 6.5%، ما يفوق الرقم المسجل في ديسمبر 2020، بنحو 1.4%.

وقالت الشركة، في بيان: «نحن سعداء بالتطور القوي في سوقنا المحلية الألمانية، ونريد أن نواصل هذا الاتجاه في عام 2022، ولدينا خطة إنتاج متميزة، مع نسبة عالية من المركبات المكهربة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء التطلع إلى السيارات الوافدة الجديدة، المتمثلة في طراز Astra وAstra Sports Tourer وGrandland».

وأضاف أندرياس ماركس الرئيس التنفيذي لشركة أوبل في ألماني: «تحية كبيرة للتجار، فرغم الظروف المعاكسة، لعبوا دورًا رئيسيًا في هذا التطور، يمكننا أن نتطلع إلى العام الجديد بتفاؤل».

كورسا الصغيرة الأكثر مبيعا

سجل الجيل السادس من السيارة كورسا الصغيرة، الأكثر مبيعًا في 2021، بما يقرب من 50 ألف مرة في ألمانيا وحدها، ما يجعلها السيارة الصغيرة الأكثر شعبية في السوق المحلي، على مدار الـ12 شهرًا الماضية.

وفي نوفمبر، كانت كورسا ، الأكثر مبيعًا في ألمانيا، وتعتبر سيارة أوبل «موكا» الجديدة أيضًا، من أكثر السيارات مبيعًا، فوفقًا للأرقام الأولية، احتلت المركز الثاني في فئة سيارات الدفع الرباعي SUV في ديسمبر.