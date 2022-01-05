مدبولي يهنئ تواضروس بعيد الميلاد: أعاده الله عليكم بدوام التوفيق

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إذ هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

مدبولي يعرب عن تمنياته بوافر الصحة والتوفيق للأخوة الأقباط

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا، وجميع المواطنين الأقباط، بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام.

تواضروس يشكر مدبولي ويعرب عن أمنياته للحكومة بالتوفيق

من جهته، توجه البابا تواضروس الثاني بالشكر لرئيس الوزراء على تواجده اليوم بمقر الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته للحكومة بالتوفيق في مساعيها للبناء والتنمية، وللدولة المصرية بدوام الأمن والاستقرار والرخاء.