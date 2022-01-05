«ميسترال» والغواصات تستقبل الأطفال «القادرون باختلاف» (فيديو)

نظمت القوات المسلحة زيارة للأطفال «القادرون باختلاف» إلى قيادة القوات البحرية، وسط حفاوة استقبال من «وحوش البحر»، حيث استقل الأطفال القادرون باختلاف في مستهل زيارتهم، أوتوبيس مكشوف بدورين، ما أدخل السرور على قلب الأطفال.

واستقبل الأطفال القادرون باختلاف «حرس الشرف»، وعزفت الموسيقى على شرف استقبالهم، وأهدتهم القوات البحرية «ورود»، كما قدّمت الموسيقى العسكرية أروع المعزوفات الوطنية والعروض تشريفا لهم.

وأجرى الأطفال القادرون باختلاف، زيارة إلى هنجر الغواصات، ورفعوا علم مصر على إحدى الغواصات الحديثة، واكتملت الرحلة بزيارتهم لـ«يخت المحروسة».

وعلى الرصيف الحربي شارك القادرون باختلاف، رجال القوات الخاصة البحرية الأنشطة المختلفة لهم، واستقلوا اللانشات الريبات القتالية المدرعة المنضمة حديثا للخدمة، وأطلقت الصافرات ترحيبا بهم على حاملة المروحيات من طراز «ميسترال».

واستقل الأطفال القادرون باختلاف «اللانشات البحرية» من ميناء الإسكندرية، كما أعربوا عن سعادتهم بالزيارة، ووجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والقوات البحرية.