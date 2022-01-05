إعلامي سعودي: عودة الإجراءات الاحترازية داخل الحرمين الشريفين

علق الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، على القرارات الجديدة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بسبب كورونا، بمنع تكرار العمرة قبل 10 أيام، وعودة التباعد بالمسجد الحرام، قائلا:«هذه الاجراءات ماهي إلا رد فعل على عودة ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا، فالتباعد الجسدي واتباع الإجراءات الاحترازية ليس داخل الحرمين الشريفين فقط، ولكن في جميع أماكن التجمعات العامة من احتفالات وفعاليات رياضية، وأي مكان للتجمع».

50 مليون جرعة لقاح كورونا للمواطنين في المملكة

وأضاف الإعلامي السعودي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه رغم عودة ارتفاع الحالات مرة أخرى أعطت الدولة السعودية أكثر من 50 مليون جرعة لقاح كورونا للسعوديين والمقيمين على الأراضي العربية السعودية، مما ساهم في تدني عدد الوفيات، موضحًا أن المملكة العربية سجلت، أمس، 3 آلاف حالة والوفيات 3 وفيات فقط، بنسبة 1 في الألف، فالمملكة العربية السعودية تبذل الغالي والنفيس، للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين على هذه البلاد.

استقبال المعتمرين من مصر بداية شهر فبراير

وتابع «المجرشي» أن وزارة الحج والعمرة بدأت موسم الحج والعمرة من الأيام المقبلة، إذ يجرى استقبال المعتمرين من مصر بداية شهر فبراير، موجها الدعوة للمعتمرين بالالتزام في اتباع التعليمات حتى لا تعود المملكة للإغلاق مرة أخرى، وعلى الجميع الالتزام، فجميع الجهات السعودية من «نقل وصحة وطيران» على أتم الاستعداد لاستقبال المعتمرين.

وأكد «المجرشي» أن الفترة بين العمرة والأخرى 10 أيام، وهذا القرار في الصالح العام، فالعالم كله ما زال يعاني من ارتفاع الإصابات، والإصابات في أوروبا مئات الآلاف، فالمملكة العربية السعودية تريد أن يؤدي الجميع مناسك الحج والعمرة خلال الأشهر المقبلة، حتى لا يعلق هذا النسك، خصوصًا أن الشعب المصري لديه حب كبير للمناسك والحج والعمرة، ولديهم نزعة دينية.