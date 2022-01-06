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معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.. إجراء قرعة تسكين الناشرين اليوم

كتب:

إلهام زيدان
05:04 ص | الخميس 06 يناير 2022
معرض القاهرة الدولي للكتاب - أرشيفية

معرض القاهرة الدولي للكتاب - أرشيفية

تجري الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، صباح اليوم، قرعة الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للكتاب لـ«الوطن»: «توافقت اللجنة العليا للمعرض على إجراء قرعة تسكين الناشرين بأرض المعارض اليوم في الحادية عشرة صباحا، بمركز المنارة في التجمع الخامس، بحضور ممثلي هيئة الكتاب والناشرين، لتسلم الناشرين أماكنهم بالمعرض».

مدة فترة المعرض بسبب إجازة منتصف العام الدراسي

وأوضح المصدر: «سيتسلم الناشرون الأجنحة المخصصة لهم قبل افتتاح المعرض يوم 22 يناير الجاري، كما قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مدّ فترة المعرض يوم إضافي ليكون يوم 7 فبراير هو الختامي، لتتزامن أيام المعرض الأخيرة مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي، في استجابة إيجابية من الوزارة لمطلب الناشرين».

ملامح معرض الكتاب 2022

- تنطلق فعاليات الدورة الـ53 في 26 يناير الجاري، وتستمر إلى 7 فبراير المقبل.

- يستقبل المعرض جمهوره ابتداءً من الخميس 27 يناير الجاري.

- تحل دولة اليونان ضيف شرف المعرض بعد تأجيلها من العام الماضي، واختير اسم الأديب الكبير يحيى حقى كضيف شرف لمعرض الكتاب.

- مواعيد استقبال الزوار من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة، يمد ساعة أخرى.

- ستخصص أتوبيسات نقل عام إلى مركز مصر للمعارض الدولية، من ميادين القاهرة الكبرى.

- حدد سعر تذكرة المعرض بـ5 جنيهات، والحجز عبر منصة معرض الكتاب الرقمية، كما سيتاح الحجز عبر شباك التذاكر الكائن بجوار بوابات الدخول.

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