وزير الشباب في «النواب»: جمعنا 47 مليون جنيه لصندوق دعم الرياضة

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الانتهاء من صندوق دعم الرياضة المصرية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، مضيفا «نجحنا فى جمع ما يقرب من 47 مليون جنيه، ويتبقي 3 ملايين آخرين، سيجر جمعها حتى نصل إلى 50 مليون»، لافتا إلى أنه سيجري التفاعل مع شركات دعاية للأبطال الرياضيين في كل المجالات.

اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالنواب

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لسنا ضد أحد في الوسط الرياضي، ونحترم المؤسسات الدولية، بما لا يجور على السيادة الوطنية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، تعليقا على التعديلات التي أدخلتها وزارة الشباب والرياضة، على «قانون الرياضة».

أشرف صبحي: نحترم اللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية

قال «صبحي»، إننا نحترم اللجنة الأولمبية والاتحادات الدولية، كما نحترم الاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن سبب التعديل الذي أدخلته وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة، يعود إلى الرغبة في تعديل بعض المواد، إلى ضرورة إجراء تعديلات تستهدف التصدي لتضارب المصالح، وتفعيل مبدأ اللامركزية، وألا تكون الصلاحيات في يد جهة واحدة.

وفى سياق آخر، قررت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد عبد المجيد وكيل اللجنة، إعطاء مهلة أسبوعين للهيئة العامة لتعاوينات البناء والإسكان، والاتحاد التعاوني، لإعداد رؤية مشتركة عن تعديلات قانون التعاون الإسكاني، ودراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم (14) لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني.

تطويرقطاع الإسكان في ظل الجمهورية الجديدة

وأكد المستشار عاطف ناصف رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لتعاوينات البناء والاسكان، أن هناك رؤية متكاملة يجر إعدادها الآن، بين هيئة تعاونيات بناء الاسكان والاتحاد التعاوني، بكل المشكلات التي تواجه قطاع الإسكان التعاوني، وكذلك إيجاد حلول لها في تعديلات القانون الجديد، وكذلك طرح مواد جديدة لتكون انطلاقة جديدة، للإسكان التعاوني في ظل توجهات الرئيس السيسي، وبما يتناسب مع التطوير في قطاع الإسكان في ظل الجمهورية الجديدة.

وقال أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان خلال الاجتماع، إن مشكلا الإسكان التعاوني مزمنة، ومنذ أكثر من 40 عاما، ونحتاج اليوم إلى حلول عاجلة لتلافي مثل هذه المشكلات في ظل الجمهورية الجديدة، حتى تتواكب مع ما تقوم به القيادة السياسية من تنمية شاملة في كل المجالات.