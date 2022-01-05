نجاح أول عملية استئصال ورم سرطاني باستخدام منظار بـ«إسماعيلية الطبي»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عملية استئصال ورم سرطاني بالمستقيم باستخدام المنظار الجراحي، بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى نجاح الفريق الطبي لقسم جراحة الأورام بمجمع الإسماعيلية الطبي فى إجراء جراحة استئصال ورم سرطاني بالمستقيم لمريضة منتفعة بخدمات التأمين الصحي الشامل، تبلغ من العمر 29 عامًا، باستخدام المنظار بديلًا عن عمليات استئصال الأورام السرطانية بالطريقة الاعتيادية في نقلة نوعية لجراحات الأورام والتي يتبناها المجمع الطبي أحد الصروح الطبية التابعة للهيئة بالإسماعيلية.

وأضافت الهيئة، أن هذه الجراحة واحدة من الجراحات الدقيقة والمعقدة التي يقوم بها قسم جراحة الأورام بمجمع الإسماعيلية الطبي بكفاءة ومهارة عالية، لافتة إلى أن استخدم المنظار الجراحي في العملية بديلًا عن الجراحات التقليدية، هو ما جنَّب المريضة مضاعفات الجراحة وساهم فى تخفيف آلامها وسرعة تحسن حالتها واستعادتها لوظائفها الحيوية والطبيعية.

السبكي: نستهدف استحداث خدمات طبية جديدة لمواكبة الممارسات الطبية العالمية

وتابعت، أنه تم إجراء الجراحة على يد نخبة من أمهر الأطباء المتميزين بالمجمع الطبي، والتي تضم كلًا من د. أحمد جمعة، رئيس وحدة جراحة الأورام بالمجمع، د. حمادة فتحي، استشاري جراحة الأورام د. محمد زايد، أخصائي جراحة الأورام، د. محمود جمال، أخصائي جراحة الأورام، واستشاريي التخدير "د. أحمد عبدالرحمن، د. أحمد الليلي، د. أيمن التونى"، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمجمع.

ولفتت، إلى أن تكلفة إجراء هذه العملية في القطاع الخاص تتخطى أكثر من 150 ألف جنيه، بينما لم تتكلف المريضة سوى 300 جنيه فقط قيمة مساهمة في العملية حيث أنها من منتفعات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والذي يخفف من عبء المرض على المرضى وذويهم ويضمن علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الجاهزية العالمية لمجمع الإسماعيلية الطبي وضمه لأمهر الكوادر الطبية في مختلف التخصصات الطبية التي تساعد على إجراء العمليات الدقيقة والمعقدة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، مضيفًا أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 423 سرير، منها 285 أسرة داخلي، و 63 رعاية مركزة، و 14 غرفة عمليات، و 22 حضانة، و 33 عيادة خارجية، وتابع: نستهدف استحداث خدمات طبية جديدة لمواكبة الممارسات الطبية العالمية لما لها من أهمية قصوى في الارتقاء بمستوى منشآت هيئة الرعاية الصحية ومنافستها للمراكز الطبية العالمية.