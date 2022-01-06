حظك اليوم برج الميزان الخميس 6-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يحرص مولود برج الميزان على ارتداء الأزياء الحديثة، كما يبتعد عن كل ما هو تقليدي ولا يبخل في إنفاق الكثير من النقود لشرائها، كما يتسم هذا البرج بكونه قادرًا على الموازنة بين جميع أمور حياته، كما أنه شديد الكرم، ما يزيد من القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر بمنزل العمل.. تبدو اليوم نشيطا وتحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

المريخ وعطارد داعمان ويمنحانك استعدادا للاقتراب ممن حولك، وتجتهد بجد لتتغلب على المعوقات مع من تحب أو مع شريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.