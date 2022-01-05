تعليمات جديدة للمدارس بشأن الامتحانات.. منها تسجيل الغياب إلكترونيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021/2022، موضحة أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية والإدارات التعليمية، لمتابعة أعمال الامتحانات في جميع المدارس، مشددة على الطلاب، باستلام أكواد الجلسات الامتحانية الخاصة بهم، من خلال موقع التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم للامتحانات، والتأكد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصي لكل طالب.

تعقيم يومي للجان وعدم دخول الملاحظين والطلاب بدون كمامة

وشدد أشرف سلومة، مدير المديرية، على الطلاب، بضرورة التوقيع فى كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية، على أن يسجل مسئولو وحدات المعلومات بالمدارس غياب الطلاب إلكترونيا، من خلال التطبيق المعد لذلك، على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.

وأضاف «سلومة» في بيان له، أنه جرى التأكيد على وضع جدول امتحانات المدارس الفنية، وفصول الخدمات الملحقة بها، بكل فرع من فروع التعليم الفني، لمراحل النقل المختلفة بمكان واضح لجميع الطلبة، مع تحديد وقت كل مادة، مشددا على مدير عام الإدارة، بالمرور اليومي باللجان، والتنبيه على مديري المدارس بالتعقيم اليومي للجان، وعدم دخول أي من الملاحظين والطلاب دون كمامة، والتوقيع اليومي للطالب لأداء الامتحانات، مع عدم دخول المحمول لأي طالب وطالبة، مع الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من وزارة الصحة والسكان.

ونوه بأن امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الثانى والثالث «الفصل الواحد»، والرابع والخامس «صم وضعاف سمع»، ستعقد خلال الفترة من 9 إلى 10 يناير 2022، والصف الرابع الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين»، والسادس «صم وضغاف سمع»، خلال الفترة من 15 إلى 20 يناير 2022، والصف الخامس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين»، والسابع «صم وضعاف سمع» خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022.

امتحانات الصف الأول الثانوى العام للصم وضعاف السمع تبدأ 17 يناير

وأوضح أن امتحانات الصف السادس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين»، والثامن «صم وضعاف سمع» تعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022، وصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية والصف الأول الإعدادي العام والمهنى والصم والمكفوفين، يبدأ خلال الفترة من 12 إلى 25 يناير 2022، والصف الثانى الإعدادى العام والمهنى والصم والمكفوفين، يبدأ خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2022، وامتحان إتمام الشهادة الإعدادية العام والمهني والمكفوفين والصم، خلال الفترة من 29 يناير إلى 3 فبراير 2022.

وأكد أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام للصم وضعاف السمع، تعقد خلال الفترة من 17 إلى 25 يناير 2022 والصف الثاني الثانوي العام للصم وضعاف السمع خلال الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2022، والصف الأول الثانوى المكفوفين خلال الفترة من 15 يناير إلى 24 يناير 2022، والصف الثانى الثانوى المكفوفين خلال الفترة من 25 يناير إلى 3 فبراير 2022، والصف الأول الثانوي العام، خلال الفترة من 22 يناير إلى 2 فبراير 2022، والصف الثانى الثانوى العام خلال الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2022 وصفوف النقل بالتعليم الثانوى الفنى بجميع أنواعه خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022 وامتحانات التأسيس العسكري لمدارس التعليم الفني يوم 18 يناير 2022.

امتحانات الصفين الأول والثاني ستعقد إلكترونيا بالمدرسة

وأشار إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني ستعقد إلكترونيا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز الحاسب اللوحى «التابلت» وورقى لباقي الفئات طبقاً للجدول الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ماعدا طلاب الدمج التعليمي يتم اختبارهم ورقيا طبقا لمعمول به.