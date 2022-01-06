ندى رحمي تعلن إصابتها بخلع في الكتف: «دعواتكم.. الوجع مميت»

كشفت الفنانة ندى رحمي عن إصابتها بخلع في الكتف، كما طالبت جمهورها بالدعاء لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

ندى رحمي تنشر صورة «الأشعة»

ونشرت ندى رحمي صورة من الأشعة الخاصة بها عبر «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «خلع ف الكتف اليمين وردناه الحمد لله قدر الله ماشاء فعل دعواتكم الوجع مميت».

آخر أعمال ندى رحمي

يذكر أن آخر أعمال ندى رحمي، مشاركتها في مسلسل «قواعد الطلاق الـ45» الذي تم عرضه مؤخرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، والعمل من بطولة إنجي المقدم، هيدى كرم، عمر الشناوى، صدقي صخر، إنجي أبو زيد، جيهان الشماشيرجى، ومن إخراج مصطفى أبوسيف، حيث تدور أحداثه في إطار الـ45 حلقة.

كما أن العمل يسجل البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجي المقدم، كما أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي «Girlfriends’ Guide to Divorce» وتم عرضه عام 2014.

ندى رحمي تثير الجدل بعد فقدان 80 كيلو من وزنها

وكانت «رحمي» قد أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية بعد خسارتها لـ80 كيلو من وزنها، حيث كشفت عن خضوعها لعملية «تكميم المعدة»، وأشارت أنها اختارت أن تفقد وزنها من أجل نفسها وصحتها، خلال لقاء تليفزيوني، موضحة: «أنا قررت أخس علشان نفسي، وعلشان صحتي دي ربنا هيحاسبني عليها بعيدا عن أي حاجة، ثم كلام الناس لأن أنا كان بيجيلي مسدجات على انستجرام كلام اللي ينفع منه يتقال على التليفزيون أنتى بيطلعوكي في التليفزيون إزاي».