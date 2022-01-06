اليوم.. غلق باب تظلمات «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن اليوم الخميس، يتم غلق باب التظلمات أمام كافة حاجزي المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل، وتحديداً الوحدات السكنية تحت التنفيذ، ولم ينطبق عليهم الشروط.

ووفقًا للبيان الرسمي الذي كانت قد أصدرته وزارة الإسكان منذ أيام، فإنه كان من المفترض غلق باب التظلمات يوم الخميس الماضي، الموافق 30 من ديسمبر عام 2021، وقررت الوزارة متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مد فترة التظلمات لمدة أسبوع آخر أمام المواطنين، تنتهي اليوم، من أجل إتاحة الفرصة أمامهم لتقديم التظلمات واستكمال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، وتعديل موقفهم من «غير منطبق» إلى «منطبق».

رابط تقديم تظلمات «سكن لكل المصريين 2» لمتوسطي الدخل

وكانت وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد أوضحت أن مختلف المواطنين الحاجزين في وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2» من متوسطي الدخل، يمكنهم تقديم التظلمات عن طريق الرقم القومي بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للصندوق، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

«الإسكان» تراجع طلبات التظلم

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الإسكان قد أكدت أن موظفي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سوف يدرسوا مختلف طلبات التظلم التي تقدم بها المواطنون من حاجزي شقق مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، بالإضافة إلى مراجعة البيانات والمستندات التي استكملها المواطنون، من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأنها سواء بقبول التظلم أو رفضه، مع التأكيد من جانب الصندوق على أنه لن تُقبل أي طلبات تظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، المتعلقة سواء بتجاوز الحد الأقصى والأدنى للدخل، أو من تجاوزوا حدود السن أثناء وقت التقديم.