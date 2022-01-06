إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل مع أتوبيس بطريق حوش عيسى أبو المطامير في البحيرة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات إثر حادث تصادم بين سيارة وأتوبيس، وجار عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: محمد عبد المعطي، 30 سنة، مقيم الكوم الأخضر مصاب باشتباه كسر بعظام الحوض، بشير محمد عبد الكريم، 35 سنة، مقيم الكوم الأخضر مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في الجمجمة، محمد السيد عبد الرؤوف، 45 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليسرى.

انقلاب سيارة نصف نقل بطريق «حوش عيسى الدلنجات»

وكان شخصان أصيبا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق حوش عيسى الدلنجات، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: فاطمة سعد الله القاضي، 12 سنة، مقيمة بقرية الأربعين حوش عيسى مصابة بكسر بعظمة الساق اليمنى، شهد سامح بريك، 12 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في مفصل الركبة اليسرى وشرخ بمفصل الحوض الأيسر.