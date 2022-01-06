الموافقة على إنشاء كلية للألسن بجامعة أسيوط: وداعا للاغتراب

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن صدور قرار من مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة كلية الألسن لجامعة أسيوط، على أن يكون مقرها مدينة أسيوط الجديدة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على أهمية القرار، الذى يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير الخدمات التعليمية المقدمة فى مختلف جامعات الجمهورية بصفة عامة وجامعات الصعيد بصفة خاصة.

وأوضح الدكتور طارق الجمال، أن كلية الألسن تمثل إضافة هامة لكليات الجامعة التى من المقرر أن تتيح فرصة متميزة لطلاب محافظات الصعيد لدراسة عدد من اللغات الأجنبية المختلفة دون الحاجة إلى الاغتراب أو الانتقال إلى محافظات أخرى، وإعداد خريجين مؤهلين لتلبية سوق العمل من المترجمين ومتخصصى اللغات الأخرى فى ظل الانفتاح والتعاون الدولي الذى يشهده العالم.

افتتاح المؤتمر الدولي السابع لقسم الروماتيزم والتأهيل

وفى سياق آخر افتتح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أعمال المؤتمر الدولى السابع لقسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب بجامعة أسيوط، الذي ينظمه القسم بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض الروماتيزمية، لمناقشة الجديد فى تشخيص وعلاج الأمراض الروماتيزمية، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عصام عبده رئيس القسم ورئيس المؤتمر، والدكتور ضياء عبدالحميد نقيب الأطباء بأسيوط، ولفيف من أساتذة الروماتيزم والتأهيل من جامعات القاهرة، عين شمس، أسوان، الأزهر، المنيا، سوهاج، قنا، إلى جانب مشاركة متميزة من الدكتور دانيال فرست أستاذ الروماتيزم والتأهيل بجامعة كاليفورنيا.

ويلقى المؤتمر الضوء على كل ما هو جديد فى الأمراض الروماتيزمية وتشخيصها، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم الخدمة الطبية إلى ما يقرب من 40 مليون مريض من محافظات صعيد مصر والوجه القبلي.