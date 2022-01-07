حظك اليوم برج الثور الخميس 6-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتسم بتفانيه وإجتهاده في العمل، فهو يحب أن يكمل عمله بشكل مثالي، لكن من أبرز عيوبه العناد الشديد والميل للصمت والانطوائية، فهو لا يحب التجمعات الكبيرة، مع الغير، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تشعر بالارتياح ويساندك الأصدقاء وتحصل على دعم من زملاء أو رؤساء في العمل.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

الوضع الفلكي يعدك اليوم بأجواء ممتعة تجمعك بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.