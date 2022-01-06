خبيرة تغذية: تناول الفول والطعمية يؤدي إلى تراكم الزيوت على الشرايين

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك العديد من المخاطر الناتجة عن التناول المستمر للوجبة الشعبية الأولى في مصر «الفول والطعمية»، نظرا لما تمثله من خطورة بالغة على الجهاز الهضمي، لافتة إلى أن عدم تنوع الطعام الواحد يؤثر على المعدة ويسبب العديد من الآثار الجانبية على المدى القريب والبعيد.

أهمية تنويع مصادر الأغذية وعدم الاكتفاء بالفول والطعيمة

وأضافت نهلة عبدالوهاب لـ«الوطن»، أنه لابد من تنوع مصادر الغذاء وعدم الاكتفاء بنوع واحد من «الفول والطعيمة» بصورة دائمة كل يوم، حتى يحصل الجسم على جميع العناصر التي يحتاجها من الوجبات الغذائية الأخرى، موضحة أن تناول الفول يوميا ينتج عنه بعض الأعراض، إذ تسبب قشرة الفول عسر الهضم وبعض الغازات داخل البطن.

الأعراض الجانبية لتناول الفول والطعمية

وتابعت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، أن بعض الأشخاص الذين يعانون من «أنيميا الفول»، قد يتسبب الفول في تكسير للكرات الدم الحمراء لهم، مشيرة إلى أنه نظرا لتحضير الطعمية خارج المنزل في كمية زيوت مختلفة، فإنها تسبب تراكم الزيوت على الشرايين، ومن ثم ارتفاع الدهون، وقد تسبب بعض المواد المسرطنة من الزيوت عددا من الأمراض.

هيئة الدواء تحذر من خطورة تناول الفول والطعمية

وفي سياق متصل، حذرت هيئة الدواء المصرية، من الإكثار من تناول الفول والأغذية المحضرة منه مثل الفلافل، وبشكل عام يفضل الحذر عند تناول جميع أنواع البقوليات، وفي العادة يمنع مريض أنيميا الفول من تناول الفول بشكل تام، ولكن هناك فئة قليلة جداً يكون لديهم حساسية من أنواع أخرى من البقول قد تتطور بشكل مفاجئ.

وشددت هئية الدواء على الالتزام الكامل على تنويع الوجبات الغذائية التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، وعدم الاكتفاء بنوع واحد من الوجبات مثل «الفول والطعمية»، لكي لا تسبب بعض الأعراض الجانبية على صحة الأشخاص.