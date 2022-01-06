11 معلومة عن التطبيق الرسمي لحجز تذاكر القطارات.. خدمات متعددة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التفاصيل الكاملة حول التطبيق الرسمي والوحيد الذي يمكن للمواطنين عن طريقه حجز تذاكر القطارات. وتستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنون معرفته حول تطبيق حجز تذاكر القطارات.

التطبيق الرسمي والوحيد لحجز تذاكر القطارات

1 - التطبيق متاح باسم «ENR» لمن يحمل أجهزة أيفون، وباسم «قطارات مصر حجز واستعلام» لمن يحملون أجهزة بنظام «Android».

2 - لن يمكن لأي تطبيق غير المذكور أسمائه أن يتم من خلالها حجز تذاكر قطارات السكة الحديد.

3 - تسجيل الدخول على التطبيق يتم من خلال عدة خطوات، الأولى هي الدخول بحساب مفعل، أو إنشاء حساب جديد، أو استعادة كلمة المرور.

4 - الشاشة الرئيسية للتطبيق تحتوي على خدمات الحجز، والاستعلام، ورحلاتي، والمقترحات والشكاوي، مع تغيير اللغة والشروط والأحكام.

5 - يمكن من خلاله الاستعلام عن المقاعد المتاحة للحجز الإلكتروني أو بالمحطات، إضافة إلى الأسعار المختلفة، حيث أنه يمكن الضغط على «درجة السفر» للانتقال إلى صفحة «الحجز».

6 - قبل الحجز يجب قراءة الشروط والموافقة عليها من أجل البدء في إجراءات الحجز.

7- الحجز يتم من خلال تحديد كل من بيانات الحجز، إضافة إلى تحديد محطة القيام ومحطة الوصول، وكذلك تاريخ السفر وعدد المقاعد والدرجة.

8 - تظهر كل القطارات المتاحة وفقا لمحددات البحث المدخلة.

9 - أثناء حجز تذاكر القطارات يتم إدخال كل أسماء المسافرين مع الرقم القومي، مع اختيار المقاعد «آليا - يدويا».

10- يتم إدخال طريقة السداد من خلال التطبيق.

11- عقب نجاح عملية السداد يظهر للراكب بيانات الحجز، ومن خلال الضغط على المقعد تظهر التذكرة.