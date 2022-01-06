صلاح خارج قائمة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، عن الأسماء لمرشحة لنيل جائزة «أفضل لاعب» لشهر ديسمبر المنقضي.

وخرج الفرعون المصري محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وأيقونة نادي ليفربول من القائمة المرشحة، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ تتويجه بها عن شهر أكتوبر الماضي، فيما تواجد أكثر من لاعب من فريق مانشستر سيتي في القائمة المعلنة.

ووفقًا لما نشرته رابطة اللاعبين المحترفين على حسابة الرسمي بمواقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، تواجد كل من: «رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، ماونس متونت لاعب تشيلسي، جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال، هيونج مين سون لاعب توتنهام، مارتن أوديجارد لاعب آرسنال».

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