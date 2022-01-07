خبير يكشف عن أنواع الشركات في مصر.. «لو عايز تعمل بيزنس»

يرغب الكثير من الأفراد دخول عالم المال والأعمال، أو كما يطلق عليه «عالم البيزنس»، بغرض الربح الوفير وكسب الأموال ومضاعفة الثروات ورأس المال، لكن بعد مرور وقت على أولئك الأشخاص، وتراكم الخبرة والثروة يتجهون لتأسيس شركات تحدد نشاط عملهم، والتي تختلف أنواعها بحسب الغرض الذي أسست له والتي حددتها القوانين.

6 نماذج قانونية للشركات

قال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إنه يلزم الفرد قبل البدء في تأسيس شركة لمزاولة نشاط ما والدخول في عالم الأعمال أو الـ «بيزنس»، معرفة ماهية تلك الشركات وأنواعها والتي يحددها القانون التجاري الذي ستعمل في إطاره، وكذلك حجم الأعمال التي ستدار من خلال تلك المؤسسة وطبيعة النشاط الذي سيتم مزاولته.

وأضاف «رؤوف»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقاً للقانون التجاري في مصر، تنقسم الشركات إلى 6 أنواع، ملقياً الضوء على أبرزها وهي الشركات «الفردية» وترجع ملكيتها لفرد واحد وذات مسئولية كاملة، وشركات «الشخص الواحد» التي بناء عليها يتحمل المؤسس لها الأعباء أو الامتيازات بمفرده ويكون مسؤول بذاته عنها مسؤولية كاملة.

استطرد، «تشبه الشركات الفردية شركة الشخص الواحد، غير أن الفارق في حجم الأعمال الذي يكون أقل من 50 ألف جنيه للفردية، وأكثر من تلك القيمة للنوع الثاني، وشركات الأشخاص تكون لأكثر من شخص أو عائلة في اتجاه معين من الأعمال وتكون مسئولية مشتركة».

«المساهمة» برأسمال فوق الـ250 ألف جنيه عند التأسيس

كما سلط الخبير الاقتصادي، الضوء على شركات التضامن وهي المملوكة لشخص أو عائلة تعمل معه أو أطراف أخرى لهم حصص مملوكة وتقوم على المشروعات الصغيرة وتختلف في طبيعتها عن شركات التوصيات أو المساهمة التي تندرج تحت ريادة الأعمال، والتي من حقها القيد مباشرةً في الأسواق المالية وسوق الأسهم، ولابد ألا يقل رأس المال عند التأسيس عن 250 ألف جنيه ويتم ترفعه تدريجياً بمراقبة الجهات المسئولة.

«SPAC» أحدث صيحات عالم البزنس

لفت «رؤوف»، إلى تصنيف الشركة بحسب الغرض المنشأة من أجله، وتعتبر شركات الاستثمار أو الاستحواذ الخاصة والتي تعرف بمصطلح SPAC، وهي الأشهر في الوقت الراهن عالمياً، والأسرع والأحدث إلى دخول أسواق المال والأعمال وعمليات التوفيق والتي أثارت ضجة في عالم «وول ستريت» العام الماضي، وهي شركات أسست بغرض الاستحواذ والاندماج ولا تعمل في أي مجال، بل تعتبر الوسيلة الأيسر والأسهل لاتمام عمليات الاندماج وإعادة الهيكلة للشركات الحديثة وتعالج الكثير من القصور في الشركات التي تعمل بشكل طبيعي المدرج في هيكل الاقتصاد العالمي والمقسمة في مصر بحسب الشكل القانوني للشركات.

وأشار إلى أنَّ هناك تصنيف لـ الشركات في مصر بحسب الحجم وطبيعة الأعمال، فهناك شركات عملاقة متعددة الجنسيات وأخرى متوسطة من حيث حجم أعمالها، وأخيراً الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي استحوذت على اهتمام كبير مؤخراً.

كما أضاف «رؤوف»، «هناك اتجاه عالمي في الوقت الحالي للاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقنين أوضاعها، وذلك لدورها الحيوي في الاقتصاد، ومؤخراً بدأت الدولة بالاهتمام بتلك الفئة من الأعمال من خلال العديد من الجهات المعنية، وتقام لها المعارض للتسويق لها».