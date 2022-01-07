شعراوي: 227 وحدة تكافؤ فرص لتمكين المرأة في المحافظات وتجهيزها للمحليات

حرصت وزارة التنمية المحلية على تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً فى جميع المحافظات بإنشاء 227 وحدة تكافؤ فرص على مستوى جميع المحافظات، استكمالاً لنهج الإرادة السياسية بالاهتمام بقضايا المرأة المصرية ودعمها ومنحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل رفعة وطنها وانطلاقاً لتطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 .

خطوات هامة لتمكين المرأة المصرية

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة اتخذت خطوات هامة تجاه للمرأة المصرية في جميع المحافظات وفتحت للمرأة آفاقاً جديدة ساهمت في مشاركة واسعة النطاق بكافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية إيمانا بأهمية الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في تنمية مجتمعها وأسرتها بكافة المحافظات.

عام من الإنجازات في مجال تكافؤ الفرص

وأوضح «شعراوي»، أنّ استراتيجية عمل وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة تستهدف توعية المرأة العاملة بالإدارة المحلية بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها في عملية التنمية وتوعية العاملين والعاملات في المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية بأهم القضايا المجتمعية التي تخص المرأة وبناء قدرات العاملين والعاملات بالإدارة المحلية لتحسين الأداء وتأهيل القيادات النسائية سعياً لزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية التنفيذية بالمحليات والمساواة بين الجنسين ووضع الإستراتيجيات والخطط التنموية التي تراعي منظور النوع الاجتماعي وتوثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث، التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة ووحدات الإدارة المحلية وتحديد احتياجاتها ونشر ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة وتمكين رؤساء وحدات تكافؤ الفرص من العمل على إدماج قضايا المرأة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات.

وكشف وزير التنمية المحلية، أنّ نسبة القيادات النسائية بديوان عام الوزارة بلغت 45% ونسبة القيادات النسائية بالإدارة المحلية 24%، وأصبحت حاليًا تتدرج في مناصب المحافظ ونائب المحافظ ورئيس حي ومدينة إلى رئيس وحدة محلية، موضحًا أنّ نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية بعد إجراءات الانتخابات ستكون 25%، هذا بخلاف اهتمام الوزارة بخلق فرص عمل للسيدات بالقرى والمدن خاصة المرأة المعيلة لتحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير التمويل اللازم لهم من خلال صندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد «شعراوي»، أنّه فيما يخص تمكين المرأة ووضعها في مراكز صنع القرار، سيتم تنفيذ برنامج «رائدات العمل التنفيذي بالمحليات»، و يختص البرنامج ببناء قدرات العاملات بدواوين عموم المحافظات لتأهيلهن لشغل مناصب قيادية بالإدارة المحلية، ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات المرأة سعيًا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب القيادية بالمحليات، مع تنمية مهاراتهن لجعلهن رائدات بالعمل المجتمعي.

«إنتي منتجة» لرفع مستوى معيشة السيدات المعيلات

وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل على قدم وساق لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتنسيق مع وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات والتي قامت بتنفيذ العديد من المبادرات من بينها مبادرة «إنتي منتجة»، والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات عن طريق التدريب على الحرف اليدوية المرتبطة بالخامات البيئية بالمحافظة ومساعدتهن فى الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة، كما قامت بتنفيذ عدة ندوات ضمن المبادرة لنشر ثقافة العمل الحر والتعريف بالمشروعات الصغيرة وطرق الحصول على قروض ميسرة بالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية و«مشروعك».

تنظيم 14611 ورشة تدريبية استفادت منها 16677 سيدة

ولفت وزير التنمية المحلية إلي تنظيم 14611 ورشة تدريبية استفادت منها 16677 سيدة في مجالات مختلفة منها، ومساعدة 5611 حالة في الحصول على القروض وتسليم 887 مشروعا على مستوى المحافظات بالتعاون مع منظمات العمل المدني، لافتاً الى تسويق المنتجات المتميزة من خلال منصة «أيادي مصر»، فضلًا عن إقامة 159 معرضا لتسويق منتجات السيدات في عدة محافظات من بينها معرض دائم بالأقصر وآخرها معرض المشغولات اليدوية بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، ومعرض بالنادي الإجتماعي بمحافظة قنا، كما تم تدريب 154 سيدة من متحدي الإعاقة على أساسيات القص والحياكة مع منحهن شهادة خبرة وماكينات خياطة بخصم 50% .

واستكمل الوزير حديثه عن إنجازات وحدات تكافؤ الفرص وشئون المرأة بالوزارة والمحافظات، ففي مجال التمكين السياسي تم تنظيم 257 ندوة ضمن التوعية بالتعديلات الدستورية وحقوق المرأة في قانون الخدمة المدنية لرفع الوعي بدور المجالس الشعبية المحلية وأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، كما تم تنظيم 181 ندوة عن ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

وفى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة أشار اللواء محمود شعراوي إلى إطلاق مبادرة «معاً ضد العنف»، من ديوان عام وزارة التنمية المحلية وبكافة المحافظات على التوازى، وتهدف إلى التصدي لكافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة وخاصة ذوي الإعاقة، حيث بلغ إجمالي عدد الندوات 1699 ندوة لعدد94366 مستفيدة على مستوى المحافظات.

وأوضح الوزير أن اهتمام الوزارة بالمرأة العاملة بالمحليات ظهر جليا في مبادرة «يوم فى قرية»، وتهدف إلى التعريف بوحدات تكافؤ الفرص على مستوى المراكز والقرى والخدمات التي تقدمها الوحدات للسيدات العاملات، وحصر مشكلات المرأة العاملة على مستوى الدواوين والعمل على حلها، وبناء قدراتها حيث تم محو الأمية الرقمية لـ838 سيدة عاملة بالمحليات، مشيرا إلى التنسيق أيضا مع مديريات الصحة بشأن تفعيل الحملات القومية «فيرس سى ــ حملة 100مليون صحة ــ حملة صحة المرأة ـــ التوعية بفيروس كورونا»، بدواوين عموم المحافظات .