7 أشياء عليك مراجعتها في هاتفك الآن.. عشان تتأكد إن محدش بيتجسس عليك

في كثيرا من الأحيان، قد تظهر بعض الأشياء الغريبة عند استخدام الهاتف المحمول، تشير إلى تعرضه للاختراق، فبعد أن أصبح استخدام الهاتف شيئ أساسي وضروري خلال السنوات الأخيرة، أصبح من السهل اختراقه من خلال بعض الحيل البسيطة والتي يقوم الهاكر بتنفيذها، من خلال تثبيت أحد برامج التجسس على الهاتف، ما يجعله قادرا على كشف كافة ملفات الهاتف الخاص بك.

ويحرص جهاز حماية المستهلك باستمرار على توجيه النصائح المختلفة التي تحمي مستخدمي الهاتف المحمول من التعرض لبرامج التجسس، ونرصد من خلال السطور التالية عدد من الخطوات التي يجب على المستخدم مراجعتها في الهاتف، للتأكد من أنه لم يتعرض للاختراق، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، وجاءت كالتالي:

أشياء تشير إلى تعرض الهاتف للتجسس

1- عند تصفح أي من المواقع المحددة، تجد أن المتصفح يذهب إلى صفحات أخرى غير التي قمت باختيارها، ما يشير إلى تعرض الهاتف إلى برامج التجسس.

2- بين الحين والآخر، قد تجد العديد من الأدوات والتطبيقات المختلفة مجهولة المصدر تظهر بجانب المكان المخصص للتطبيقات على شاشة الهاتف، ما يعني وجود برامج تجسس على الهاتف.

3- عندما تظهر رسالة تفيد بحدوث خطأ أثناء التصفح باستمرار بطهور كلمة «error»، تعد علامة مهمه على تعرض الهاتف لبرامج الفيروسات.

4- قد يتعرض الهاتف إلى البطء في التحميل أثناء الاستخدام، الأمر الذي يشير إلى تعرض الهاتف للاختراق.

أشياء يجب مراجعتها للتأكد من عدم وجود برامج تجسس

1- احرص على تحديث نظام التشغيل الخاص بالهاتف بشكل مستمر، حتى يتم تجنب الفيروسات الموجودة في برامج التصفح.

2- قم بضبط إعدادات نظام التشغيل حتى يتم تحديث برامج الحماية الخاصة بالهاتف المحمول تلقائيا.

3- يجب على المستخدم أن يقوم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات والتجسس على الهاتف وتحديثها بشكل دوري.

4- يجب على المستخدم أن يتجنب تحميل البرامج المجانية إلا من خلال المواقع الموثوق منها.

5- يجب على المستخدم أن يتجنب الضغط على الروابط الوهمية والمجهولة.

6- على المستخدم أن يقوم بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الخاصة به والتي يرغب في الاحتفاظ بها، حتى يكون هناك بديل حال فقدها.

7- في حالة إذا كان يشعر المستخدم بوجود أحد برامج التجسس على الهاتف الخاص به، يتوقف فورا عن التسوق أونلاين من خلال الهاتف، ومراجعة جميع التعاملات المالية المصرفية.