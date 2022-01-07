اختفاء عامل في ظروف غامضة بأسيوط.. وأسرته: «كان رايح الشغل»

تكثف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسيوط، من جهودها لكشف غموض اختفاء عامل بشركة مقاولات، بعد خروجه من منزله متوجها لعمله منذ 15 يومًا ولم يعد حتى الآن.

إخطار أمني بالاختفاء

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد وصول بلاغ باختفاء «علي ثابت فرغلي عبد الله» 45 سنة عامل بشركة حسن علام للمقاولات ومقيم بقرية بني زيد الأكراد دائرة المركز، وأوضح البلاغ أن المختفي خرج من منزله كعادته متوجها إلى عمله ومنذ ذلك التاريخ لم يعد للمنزل.

لا يعاني من أمراض نفسية

وأضاف البلاغ أن المختفي لا يعاني من أية أمراض نفسية ولا يوجد عداوة بينه وبين آخرين، وعدم وجود أية مشاكل أسرية كما أن المختفي يتمتع بسمعة طيبة ومسالم وعليه جرى تحرير المحضر رقم 22 لسنة 2022 إداري الفتح.

مصدر من العائلة: تليفونه مغلق

ومن جانب آخر، أكد مصدر من أفراد عائلته لـ«الوطن»، أنهم بحثوا عنه في كل مكان لم يجدوه كما أنهم حاولوا الاتصال به على المحمول الخاص به ولكنه مغلق الأمر الذي أدخل الريبة في نفوسهم، مضيفا أن المختفي لديه خمسة أولاد أكبرهم أيمن 18 سنة وأصغرهم مؤمن 10 سنوات.