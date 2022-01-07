تفاصيل إحالة المتهمين بـ«الآثار الكبرى» للجنايات: حفروا 4 مواقع للتنقيب

تنظر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، غدا، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت وشقيقه و20 آخرين، في القضية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1736 لسنة 221 جنايات كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ «الآثار الكبرى»، بعدما قرر النائب العام إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وفي هذا الصدد، تعيد «الوطن» نشر نص أمر إحالة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وشقيقه و20 آخرين في قضية الآثار الكبرى إلى محكمة الجنايات.

إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

وجاء في قرار إحالة علاء حسانين وحسن راتب «محبوسين»، وواحد وعشرين آخرين، جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «الآثار الكبرى» إلى محكمة الجنايات، اتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

حفر 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار

كما تضمن أمر إحالة رجل الأعمال حسن راتب، اتهامه بالاشتراك مع علاء حسانين في العصابة التي يديرها، وتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها.

ووجهت النيابة لباقي المتهمين في قضية الآثار الكبرى، تهمة الانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية

كما أقامت النيابة العامة، الدليل قبل المتهمين من خلال شهادة 15 شاهدًا منهم مجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.