المرور تغلق الطرق الرئيسية في بورسعيد لوجود شبورة مائية كثيفة

شهدت محافظة بورسعيد تكَّون شبورة مائية كثيفة على الطرق الرئيسية بالمحافظة، مساء اليوم، الأمر الذي أعلنت فيه الإدارة العامة لمرور بورسعيد إغلاق الطرق المؤدية للمحافظة.

«مرور بورسعيد» تحذر من الشبورة

وأعلنت محافظة بورسعيد، في بيان، أن الإدارة العامة لمرور بورسعيد أغلقت طرق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية، ومحور 30 يونيو نظرا لوجود شبورة مائية كثيفة، وانعدام الرؤية على الطرق، حرصا على سلامة المواطنين في أثناء السفر.

وأغلقت إدارة مرور بورسعيد طريق الخروج من بورسعيد إلى دمياط، نظرًا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية على الطريق، وحرصا على سلامة المواطنين في أثناء السفر.

وأهابت الإدارة العامة لمرور بورسعيد بقائدي السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخرى، بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.

استمرار حركة المعديات وتوقها حال إنعدام الرؤية

وأعلن مصدر مسؤول بمرفق المعديات بهيئة قناة السويس، وقف حركة المعديات بين بورسعيد وبورفؤاد في حالة انعدام الرؤية، موضحا أن المعديات بها أجهزة رادار تؤهلها للسير في الشبورة الكثيفة.

وأكد المصدر وجود كشافات كبيرة مثبتة عند مرفق المعديات، لكشف الرؤية حتى مرفق بورسعيد، منوها بتوقف حركة المعديات حفاظا على سلامة المواطنين.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت في بيان صدر عنها، انتشار الشبورة المائية على مختلف الطرق بمحافظات الجمهورية.