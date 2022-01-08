إزالة 11 مخالفة بناء وتعد على أراض زراعية بالمحلة الكبرى (صور)

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة شن حملات مكبرة لإزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء في المهد، على مستوى الوحدات المحلية القروية بنطاق قرى مركز المحلة الكبرى، وردع كافة المخالفين بإحالتهم النيابات العسكرية.

وباشر حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى تكثيف أعمال حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع مديرتي الزراعة والري والجهات الأمنية.

إزالة التعديات في المهد وردع المخالفين

كما دشنت الأجهزة التنفيذية حملات متواصلة لإزالة كل التعديات والمخالفات بنطاق قرى مركز المحلة وردع كل المخالفين، وأسفرت الحملات عن إزالة تعد على مساحة 100 متر بعزبة الفضالي، عبارة عن سور بالبلوك الأبيض، وتعديات على الأرض الزراعية بعزبة كامل على مساحة 525 مترا، إلى جانب إزالة تعد بقرية كفر قريطنة على مساحة 130 مترا بنطاق الوحدة المحلية بنمرة البصل..

إعلاء سيادة القانون

كما تم تنفيذ حملة أخرى بناحية قرية الجابرية، بفك شدة خشبية بمساحة قيراط بزمام كفر العبايدة، وإزالة كلية لفرشة خرسانية على مساحة 12 سهما بقرية دمتنو التابعة لوحدة سامول، علاوة على تواصل الحملات بنطاق الوحدة المحلية بالشهيدي، إذ تم ليلا فك شدة خشبية بناحية قرية محب الجديدة بمساحه 175مترا، ومصادرة مواد البناء والمعدات.

يذكر أن رئيس المدينة العمالية وجه باستمرار إزالة كل التعديات بأي شكل من الأشكال، بنطاق قرى مركز المحلة، لإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.