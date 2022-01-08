«الري»: استعدادات لتأهيل 4138 كيلو متر جديدة من الترع بالمحافظات

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري عن الانتهاء من تأهيل الترع بأطوال تصل الى 3838 كيلو متر بمختلف المحافظات كما أنه يجري الانتهاء من تأهيل 4138 كيلو متر آخرين فضلاً عن توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بطول 2706 كيلو متر سيتم طرحهم قريبا للتنفيذ ليصل إجمالي الأطوال التي يجري تأهيلها 10682 كيلو متر، كما أشار التقرير إلى طرح أعمال تأهيل مساقى بطول 466 كيلو متر وانتهاء تأهيل 41 كيلو متر.

تأهيل 4138 كيلومتر أخرى

وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يجري متابعة المشروع القومى لتأهيل الترع بشكل دائم حتى يتم ضمان تنفيذ المشروع القومي بمعدلات زمنية عالية وبأعلى مستوى من الجودة، مؤكداً أن أعمال تأهيل الترع حققت مكاسب عديدة للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه.

وأضاف أن المشروع ساهم في حسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع وحصول جميع المزارعين على حصتهم من مياه الترع فى الوقت المناسب، كما ساهم في تحسين نوعية المياه بالترع وإزالة جميه الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، كذلك ساهم المشروع في رفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد الانتهاء من عملية التأهيل، فضلاً عن التاثير الإيجابي علي الصحة العامة والحد من إنتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى.

إزالات موسعة لتعديات على النيل

وتلقى عبد العاطي تقريراً يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة التي يجري تنفيذها بجميع المحافظات، حيث تتم إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، مؤكداً إزالة ما يقرب من 32 ألف حالة تعد حتى الآن بمساحة 5 مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.