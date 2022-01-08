تفاصيل طرح أراضي الاستثمار للنشاط الصناعي بمدينة العاشر من رمضان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح جديد لعدد من الأراضي بنظام آلية الطرح المباشر للمواطنين في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وخلال السطور التالية تعرض لكم «الوطن» الأراضي التي تم طرحها في العاشر من رمضان للنشاط الصناعي وأسعارها.

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 5 قطع من الأراضي بأنشطة صناعية بمساحات وأسعار مختلفة وهي كالتالي:-

قطعة الأرض رقم 1 بنشاط صناعي غذائي

من أول القطع الصناعية التي تم طرحها بنظام الطرح المباشر، قطعة الأرض رقم 1 بنشاط صناعي غذائي، بمساحة 4934 مترا مربعا بالمنطقة الصناعية غرب A6 جنوب المطاحن، بسعر تقديري 1200 ج/ م، والاشتراطات البنائية الخاصة بتلك القطعة أن لا تزيد النسبة البنائية عن 65 %من المساحة المخصصة، والارتفاع المسموح بها هو 15 م للمباني الخرسانية والجمالونات، مع الردود 4 أمتار من جميع الجهات، وألا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

قطعة الأرض رقم 6/1 بالمنطقة الصناعية جنوب A6

وثاني قطعة تم طرحها تقع بالمنطقة الصناعية جنوب A6، بمساحة 6358 مترا مربعا نشاط صناعي «المونيوم»، وبسعر تقديري 1200 ج/م، من ضمن الاشتراطات البنائية الخاصة بتلك القطعة، بأن لا تزيد النسبة البنائية عن 65% من المساحة المخصصة، والارتفاع المسموح بها 15 م للمباني الخرسانية والجمالونات، مع الردود 4 أمتار من جميع الجهات، وألا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وألا تزيد مدة تنفيذ المشروع عن ثالث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

قطعة الأرض رقم 6/2 بمساحة 6442

ثالث قطعة تم طرحها بالمدينة قطعة الأرض رقم 2/6 بمساحة 6442 م مربع، بالمنطقة الصناعية جنوب A6 بنشاط صناعي «معادن»، بسعر تقديري بلغ 1200 ج/م، من ضمن الاشتراطات البنائية الخاصة بتلك القطعة، بألا تزيد النسبة البنائية عن 65% من المساحة المخصصة، والارتفاع المسموح بها 15 م للمباني الخرسانية والجمالونات، مع الردود 4 أمتار من جميع الجهات، وألا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وألا تزيد مدة تنفيذ المشروع عن ثالث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

قطعة الأرض رقم 6/20 بمساحة 6316

وتقع هذه القطعة في المنطقة الصناعية جنوب A6 بنشاط صناعي «المونيوم»، بسعر تقديري بلغ 1200 ج/م، وفيما يخص الاشتراطات البنائية ألا يزيد الارتفاع عن 15 مترا وهو الارتفاع المسموح به، ألا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات من تاريخ الاستلام، ونسبة البنائية لا تزيد عن 65 % من المساحة المخصصة للقطعة.

قطعة الأرض رقم 6/21 بنشاط صناعي «لب الورق»

تبلغ مساحة هذه القطعة 41977 مترا مربعا بالمنطقة الصناعية جنوب A6 بنشاط صناعي «لب الورق»، بسعر تقديري 1200 ج / م، وفيما يخص الاشتراطات البنائية، ألا تزيد مدة التنفيذ 3 سنوات من تاريخ الاستلام، والنسبة البنائية لا تزيد عن 65% من المساحة المخصصة للقطعة والارتفاع المسموح به 15 م للمباني الخرسانية والجمالونات والردود 4 أمتار من جميع الجهات، يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية.