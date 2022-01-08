العليا للفيروسات: لا خوف من متحور مارسيليا.. وإشغالات أسرة كورونا أقل من 40%

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا يوجد أي تخوفات من متحور فيروس كورونا الذي تم الإعلان عنه في مدينة مارسيليا بدولة فرنسا، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن المتحور الجديد موجود منذ شهر نوفمبر الماضي ولا توجد منه أي أضرار، مشيراً إلى أن مصر خالية من أي متحورات جديدة، وأن الدراسات العلمية لم تثبت وجود متحور أوميكرون بين المصريين المقيمين داخل مصر وأن الحالات الموجود والمعلن عنها، قادمة من الخارج.

العليا للفيروسات: توقعات بزيادة أعداد كورونا مع الموجة الخامسة

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المستشفيات المخصصة لعزل المصابين لا تتجاوز الـ 40% من حجم الإشغالات، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستعداد لأي سيناريوهات تتعلق بالمرص، منوهاً بأنه لا توجد أي أزمات بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، وأن الفترة المقبلة ستشهد مصر بداية الموجة الخامسة لفيروس كورونا، والتي من المتوقع أن تكون في النصف الثاني من الشهر الجاري، وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة في عدد الحالات والإشغالات بالنسبة للمصابين.

العليا للفيروسات: يجب الإسراع للحصول على لقاح كورونا

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، مع ضرورة الإسراع للحصول على لقاح كورونا لمن لم يتلقوا اللحقاح، والعمل على أخذ الجرعة التنشيطية لمن حصلوا على الجرعتين للوقاية من المرض وتحوراته، وضرورة البقاء في المنزل عند الشعور بأي أعراض للمرض.